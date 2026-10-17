Λιβύη: Κατακραυγή για τις δημόσιες εκτελέσεις - Οι πρώτες μετά την πτώση του Καντάφι

Snapshot Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LAAF) εκτέλεσε 31 ανθρώπους από τον Αύγουστο, τερματίζοντας το μορατόριουμ 15 ετών μετά την πτώση του Καντάφι.

Οι εκτελέσεις βασίστηκαν σε μυστικές στρατιωτικές δίκες χωρίς ανεξαρτησία, με ομολογίες που φέρονται να αποσπάστηκαν με βασανιστήρια.

Ορισμένοι καταδικασθέντες εκτελέστηκαν παρά το γεγονός ότι είχαν αθωωθεί σε εφετείο, γεγονός που ακυρώνει νομικά τις εκτελέσεις.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις δίκες ως άδικες και ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι εκτελέσεις από τις δυνάμεις του Χάφταρ.

Η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη μεταξύ δυτικών και ανατολικών κυβερνήσεων, με τις εκτελέσεις να επιδεινώνουν την πολιτική αστάθεια και να απειλούν την επανένωση χωρίς λογοδοσία. Snapshot powered by AI

Στα 15 χρόνια που μεσολάβησαν από το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη και την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι, δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε μία εκτέλεση.

Ωστόσο, σε μια δραματική αλλαγή πορείας, οι Λιβυκές Αραβικές Ένοπλες Δυνάμεις (LAAF) έχουν εκτελέσει 31 ανθρώπους από τον Αύγουστο, τερματίζοντας ένα ντε φάκτο μορατόριουμ 15 ετών. Πρόκειται για τις πρώτες γνωστές εκτελέσεις από το 2010. Τουλάχιστον ακόμη 50 άνθρωποι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια χωρίς ούτε μία εκτέλεση, οι LAAF άρχισαν να εκτελούν ανθρώπους διά τουφεκισμού, ύστερα από μυστικές στρατιωτικές δίκες», εξηγεί στον βρετανικό Independent ο Μαχμούντ Σαλάμπι, ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας για την περιοχή. «Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή και πρέπει να την ανακαλέσουν τώρα». «Οι άνδρες αυτοί δικάστηκαν μυστικά, από στρατιωτικά δικαστήρια χωρίς ανεξαρτησία, με βάση ομολογίες που φέρονται να αποσπάστηκαν με βασανιστήρια. Ορισμένοι εκτελέστηκαν ακόμη και αφού εφετείο τούς είχε γλιτώσει από τη θανατική ποινή», πρόσθεσε.

Οι εκτελέσεις άρχισαν τον Αύγουστο, μετά τον θάνατο του υποστράτηγου Φάουζι αλ Μανσούρι, ενός από τους επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών των LAAF, σε βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη Βεγγάζη. Δύο εβδομάδες μετά την επίθεση ξεκίνησαν οι εκτελέσεις.

Στις 23 Αυγούστου, η στρατιωτική εισαγγελία ανακοίνωσε την εκτέλεση δέκα ανθρώπων που είχαν καταδικαστεί για αδικήματα συνδεόμενα με την τρομοκρατία. Στις κατηγορίες περιλαμβάνονταν η συμμετοχή σε απαγορευμένες οργανώσεις και σε απόπειρες δολοφονίας με στόχο Λίβυους στρατιωτικούς.

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις δίκες και ζητούν από τον στρατό να σταματήσει όλες τις εκτελέσεις. Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι στρατιωτικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει εκατοντάδες αμάχους στην ανατολική Λιβύη, σε «κατάφωρα άδικες» δίκες, με στόχο «την τιμωρία αντιπάλων και επικριτών των LAAF και των συμμάχων τους».

Έρευνα της οργάνωσης διαπίστωσε ότι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία συνδέεται με τις LAAF, αποσπούσε ομολογίες με βασανιστήρια. Οι καταδικαστικές αποφάσεις συχνά βασίζονταν σε αυτές τις ομολογίες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, κρατούμενοι υπέστησαν εξαναγκαστική εξαφάνιση και παρέμειναν έως και δύο χρόνια σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο, χωρίς επικοινωνία με συγγενείς ή δικηγόρους. Για να ομολογήσουν, υποβάλλονταν σε ηλεκτροσόκ, τους προκαλούσαν εγκαύματα και τους χτυπούσαν με πλαστικούς σωλήνες.

Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, οι θανατικές ποινές των εκτελεσθέντων είχαν μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη κατόπιν έφεσης. Επομένως, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η εκτέλεσή τους δεν είχε κανένα νομικό έρεισμα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) αναφέρει ότι οι δίκες διεξάγονταν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ απαγορευόταν η παρουσία συγγενών και δημοσιογράφων. Οι κατηγορούμενοι στερούνταν το δικαίωμα εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής τους.

«Σε όσους διέθεταν δικούς τους δικηγόρους δεν επιτρέπονταν επισκέψεις πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης, ούτε μπορούσαν να συνομιλήσουν μαζί τους κατ’ ιδίαν», προσθέτει η οργάνωση.

«Όπως φαίνεται, δεν τους επιτρεπόταν να αναπτύξουν τις θέσεις τους στο δικαστήριο ή να εξετάσουν τα εις βάρος τους αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις εκδίδονταν χωρίς να παραδίδεται στους κατηγορουμένους ή στους δικηγόρους τους γραπτό και αιτιολογημένο κείμενο».

Ο Μπασάμ Χαουάτζα, αναπληρωτής διευθυντής του HRW για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, χαρακτήρισε κάθε εκτέλεση «μη αναστρέψιμη αδικία». Κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις που διατηρούν δεσμούς με τις LAAF να «ασκήσουν ισχυρή πίεση για να αποτραπεί η επόμενη».

Σύμφωνα με το HRW, πολλοί από τους 31 ανθρώπους που φέρονται να έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είχαν συλληφθεί στις πόλεις Ντέρνα και Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των LAAF και των αντιπάλων τους την περίοδο 2014–2018. Καταδικάστηκαν τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2021.

Η Λιβύη παραμένει βαθιά διαιρεμένη. Στα δυτικά βρίσκεται η υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU), με έδρα την πρωτεύουσα Τρίπολη. Στα ανατολικά εδρεύει η αντίπαλη Κυβέρνηση Εθνικής Σταθερότητας (GNS), η οποία ευθυγραμμίζεται με τις LAAF και έχει λάβει στήριξη από τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η χώρα βυθίστηκε στο χάος όταν η εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ ανέτρεψε τον Καντάφι το 2011. Έκτοτε παραμένει βαθιά διχασμένη, με τις δύο πλευρές να στηρίζονται από ένοπλες ομάδες και ξένες κυβερνήσεις.

Ο Σαλάμπι προειδοποίησε ότι «αυτές οι εκτελέσεις δεν αφήνουν να φανεί καμία πρόθεση των LAAF να αλλάξουν πορεία».

Πρόσθεσε ότι, εάν «η Λιβύη επανενωθεί χωρίς λογοδοσία, οι υπεύθυνοι αυτών των παραβιάσεων απλώς θα συνεχίσουν τις ίδιες πρακτικές στο νέο κράτος».

Τα αιτήματα των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σαφή.

«Η Λιβύη πέρασε περισσότερα από 15 χρόνια χωρίς καμία εκτέλεση και οι LAAF διέλυσαν αυτό το μορατόριουμ μέσα σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε ο Χαουάτζα. «Οι ζωές τουλάχιστον ακόμη 50 ανθρώπων εξαρτώνται πλέον από το αν οι δυνάμεις του Χάφταρ και οι κυβερνήσεις που τις στηρίζουν θα επιλέξουν να βάλουν τέλος σε αυτό».

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