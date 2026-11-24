Ένα εντυπωσιακό εύρημα ήρθε στο φως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στην Καταλονία της Ισπανίας. Παλαιοντολόγοι ολοκλήρωσαν την ανάσυρση απολιθωμάτων ενός τεράστιου δεινοσαύρου, ο οποίος ενδέχεται να ξεπερνά σε μέγεθος κάθε άλλο αντίστοιχο εύρημα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Η ανακάλυψη έγινε στο κοίτασμα Μολί ντελ Πιτέου, κοντά στην πόλη Ισόνα της επαρχίας Λιέιδα. Τα απολιθώματα εκτιμάται ότι ανήκουν σε τιτανόσαυρο που έζησε πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι ο λαιμός του, ο οποίος φτάνει σε μήκος τα επτά μέτρα και σε πλάτος τα δύο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για το μεγαλύτερο δείγμα που έχει ανακαλυφθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

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