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Λίγες ημέρες θα είναι ακόμα ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, στην οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, καθώς περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να επωφεληθούν από το μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το ποσό του επιδόματος ξεκινά από τα 130 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, ενώ για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια, με την αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το τελευταίο όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δηλώσουν το μέσο θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς τυχόν λανθασμένα ή μη επικαιροποιημένα στοιχεία ενδέχεται να καθυστερήσουν την πληρωμή.

Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα στοιχεία των αγορών διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τους προμηθευτές. Για άλλες μορφές θέρμανσης προβλέπεται, όπου απαιτείται, η καταχώριση των σχετικών παραστατικών.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τη φετινή αύξηση, ενώ για τους νέους δικαιούχους προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό.

Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για συγκεκριμένες μορφές θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο, η τηλεθέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς – ενός ποσού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού – επί τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών» του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος θα ανέρχεται για την περίοδο 2026-2027, σε:

490-494 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,

468-470 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),

455 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,

425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου,

390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό αναφοράς θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Αγία Παρασκευή: Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ.

Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ. Θεσσαλονίκη: Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ.

Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ. Καρπενήσι: Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ.

Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ. Φλώρινα: Από 495,60 ευρώ σε 644,28 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η ενίσχυση αυξάνεται από 259,35 σε 337,15 ευρώ στην Αγία Παρασκευή από 323,05 σε 419,96 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, από 527,80 σε 686,14 ευρώ στο Καρπενήσι και από 536,90 σε 697,97 ευρώ στη Φλώρινα.

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσά στα παραδείγματα ηλεκτρικής θέρμανσης, μέσω κλιματιστικών, σομπών, αερόθερμων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα, το επίδομα για κατοικία στην Αγία Παρασκευή αυξάνεται από 303,24 σε 394,21 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη από 377,72 σε 491,04 ευρώ, στο Καρπενήσι από 617,12 σε 802,26 ευρώ και στη Φλώρινα από 627,76 σε 816,09 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν αποτελούν ενιαία παροχή για όλους τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών.

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