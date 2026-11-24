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Κλοπή σκάφους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Σύρο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ήταν ελλιμενισμένο στη θέση Καρνάγιο στην Ερμούπολη και πρόκειται για πλαστικό πολυεστερικό σκάφος, το οποίο άγνωστοι κατάφεραν να παραβιάσουν, να το εφοδιάσουν με καύσιμα και να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας το, μιας και πάνω στο σκάφος υπήρχε η μηχανή του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, προηγουμένως είχαν αποπειραθεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο σε άλλα σκάφη, στην ίδια τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Τελικά, το σκάφος το οποίο παραβίασαν βρέθηκε σήμερα το πρωί να πλέει ακυβέρνητο σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή της Τήνου. Οι δράστες δεν επέβαιναν σε αυτό και εικάζεται ότι το χρησιμοποίησαν προκειμένου να ταξιδέψουν από την Σύρο στην Τήνο και στη συνέχεια να το εγκαταλείψουν.

Το περιστατικό διερευνάται από τις Λιμενικές αρχές των δύο νησιών, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

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