Τα κάσιους είναι ένα έξυπνο σνακ: μια μικρή χούφτα παρέχει ακόρεστα λιπαρά, φυτική πρωτεΐνη και σημαντικές ποσότητες χαλκού και μαγνησίου.

Μπορούν να αποτελέσουν μια θρεπτική προσθήκη στη διατροφή σας, αν και τα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι μειώνουν τη χοληστερόλη, βελτιώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή προκαλούν απώλεια βάρους, δεν είναι τόσο ισχυρά όσο ίσως δείτε να γράφεται γενικά.

Τι θρεπτικά συστατικά περιέχουν τα κάσιους;

Μια τυπική μερίδα 28 γρ. (περίπου 18 ολόκληρα κάσιους) παρέχει περίπου:

155 θερμίδες

5,1 γρ. πρωτεΐνη

12,3 γρ. λιπαρά

8,5 γρ. υδατάνθρακες

0,9 γρ. φυτικές ίνες

Το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών είναι ακόρεστα. Τα κάσιους δεν περιέχουν φυσικά χοληστερόλη και έχουν σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες σε σύγκριση με άλλους ξηρούς καρπούς.

Τα θρεπτικά τους συστατικά που ξεχωρίζουν είναι τα μέταλλα:

Μέταλλο Ποσότητα ανά μερίδα 28 γρ. Τιμή αναφοράς ΕΕ (κατά προσέγγιση) Χαλκός 0,61 mg 61% Μαγνήσιο 82 mg 22% Ψευδάργυρος 1,6 mg 16% Σίδηρος 1,9 mg 13%

Οι τιμές αφορούν απλά (ωμά/ψημένα χωρίς πρόσθετα) κάσιους και έχουν υπολογιστεί βάσει δεδομένων του USDA (Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ) για τη σύσταση των τροφίμων. Τα ποσοστά βασίζονται στις ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς για τη διατροφική επισήμανση και όχι στις αντίστοιχες αμερικανικές τιμές (Daily Values). Τα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν.

Ποια είναι τα κύρια οφέλη των κάσιους για την υγεία;

Ορισμένα χαρακτηριστικά του διατροφικού τους προφίλ τα καθιστούν χρήσιμα σε μια ισορροπημένη διατροφή:

Υγεία της καρδιάς : Το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών τους είναι ακόρεστα. Η αντικατάσταση σνακ που είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες με μια λογική μερίδα ξηρών καρπών μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της διατροφής σας.

: Το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών τους είναι ακόρεστα. Η αντικατάσταση σνακ που είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες με μια λογική μερίδα ξηρών καρπών μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της διατροφής σας. Οστά και συνδετικοί ιστοί : Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των οστών, ενώ ο χαλκός συμμετέχει στον σχηματισμό και τη διατήρηση των συνδετικών ιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κάσιους βελτιώνουν άμεσα την ευλυγισία των αρθρώσεων ή θεραπεύουν την αρθρίτιδα.

: Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των οστών, ενώ ο χαλκός συμμετέχει στον σχηματισμό και τη διατήρηση των συνδετικών ιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κάσιους βελτιώνουν άμεσα την ευλυγισία των αρθρώσεων ή θεραπεύουν την αρθρίτιδα. Ενεργειακός μεταβολισμός και ανοσοποιητικό σύστημα : Ο χαλκός βοηθά τον οργανισμό να αξιοποιήσει τον σίδηρο και υποστηρίζει τον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο σίδηρος που περιέχεται στα κάσιους είναι φυτικής προέλευσης και απορροφάται λιγότερο εύκολα απ’ ό,τι ο σίδηρος που προέρχεται από το κρέας.

: Ο χαλκός βοηθά τον οργανισμό να αξιοποιήσει τον σίδηρο και υποστηρίζει τον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο σίδηρος που περιέχεται στα κάσιους είναι φυτικής προέλευσης και απορροφάται λιγότερο εύκολα απ’ ό,τι ο σίδηρος που προέρχεται από το κρέας. Όρεξη και κορεσμός: Τα λιπαρά και οι πρωτεΐνες που περιέχουν τα κάσιους μπορούν να τα καταστήσουν ένα χορταστικό σνακ, ειδικά όταν αντικαθιστούν γλυκά ή πατατάκια. Ωστόσο, έχουν πολλές θερμίδες, επομένως το μέγεθος της μερίδας παίζει ρόλο.

Μειώνουν τα κάσιους τη χοληστερόλη ή το σάκχαρο στο αίμα;

Τα κλινικά αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα:

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη με 51 ενήλικες, μια διατροφή που περιλάμβανε κάσιους οδήγησε σε πιο ευνοϊκές μεταβολές της LDL («κακής») χοληστερόλης σε σύγκριση με μια διατροφή που περιείχε πατατάκια. Αντιθέτως, μια άλλη μελέτη με 42 ενήλικες δεν διαπίστωσε σημαντική βελτίωση στα επίπεδα της LDL.

Μια μετα-ανάλυση με 392 συμμετέχοντες δεν έδειξε κάποια σημαντική συνολική επίδραση της κατανάλωσης κάσιους στα λιπίδια του αίματος. Ομοίως, μια ανασκόπηση 6 μελετών, στις οποίες συμμετείχαν 521 άτομα, δεν κατέδειξε σημαντικές μεταβολές στη γλυκόζη αίματος νηστείας, στην αντίσταση στην ινσουλίνη ή στο σωματικό βάρος.

Τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα κάσιους είναι ανθυγιεινά. Σημαίνουν απλώς ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πως μια χούφτα κάσιους θα λειτουργήσει ως «θεραπεία» για την υψηλή χοληστερόλη ή τον διαβήτη.

Πόσα κάσιους πρέπει να καταναλώνετε ημερησίως;

Για τους περισσότερους ενήλικες, τα 25–30 γραμμάρια (περίπου μια μικρή χούφτα) αποτελούν μια λογική μερίδα. Δεν πρόκειται για αυστηρό ανώτατο όριο, ούτε για απαίτηση καθημερινής κατανάλωσης. Τα 30 γραμμάρια αποδίδουν περίπου 166 θερμίδες (kcal), πριν προστεθούν τυχόν άλλα συστατικά.

Οι ειδικοί συνιστούν περίπου 4-6 μερίδες ανάλατων ξηρών καρπών την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής. Εάν προσέχετε το βάρος σας, η επιλογή των κάσιους ως υποκατάστατο ενός λιγότερο θρεπτικού σνακ είναι συνήθως πιο συνετή κίνηση από το να τα προσθέσετε απλώς στη διατροφή σας, επιπλέον των όσων ήδη καταναλώνετε.

Είναι προτιμότερα τα ωμά, τα ψημένα ή τα αλατισμένα κάσιους;

Τα απλά και τα ψημένα κάσιους αποτελούν εξίσου καλές επιλογές. Οι αλατισμένες ποικιλίες μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό με περιττό νάτριο, ενώ τα προϊόντα που έχουν ψηθεί σε λάδι, έχουν επικαλυφθεί με μέλι ή περιέχουν αρωματικές ουσίες ενδέχεται να έχουν επιπλέον λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι. Ελέγχετε πάντα τη διατροφική ετικέτα, αντί να υποθέτετε ότι ένας συγκεκριμένος τρόπος επεξεργασίας είναι αυτόματα πιο υγιεινός.

Απαιτείται επίσης προσοχή για πιθανές αλλεργίες: τα κάσιους μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις, ενώ άτομα με αλλεργία ενδέχεται να παρουσιάσουν αντίδραση και στα φιστίκια Αιγίνης. Όποιος υποψιάζεται ότι έχει αλλεργία σε ξηρούς καρπούς θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό για αξιολόγηση, αντί να προβαίνει σε δοκιμές στο σπίτι.

Συμπέρασμα

Τα κάσιους παρέχουν πολύτιμα μέταλλα, ακόρεστα λιπαρά και φυτική πρωτεΐνη, σε μια βολική μερίδα. Απολαύστε τα στο πλαίσιο μιας ποικίλης διατροφής, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστούν σνακ με χαμηλότερη θρεπτική αξία, αλλά μην βασίζεστε σε αυτά για την μείωση της χοληστερόλης, τον έλεγχο του διαβήτη και την απώλεια βάρους.

Πηγές: