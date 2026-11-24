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Σε αλλαγές στον προγραμματισμό του προχωρά το MEGA, με το δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση» να μπαίνει σε νέα ημέρα και ώρα.

Συγκεκριμένα, το πέμπτο επεισόδιο θα προβληθεί αυτήν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 22.00, και τα νέα στοιχεία δοκιμάζουν τα όρια των ηρώων. Τίποτα δεν είναι πια, όσο ξεκάθαρο φαινόταν αρχικά.

Το θρίλερ γύρω από την ενοχή ή την αθωότητα του πρωταγωνιστή παραμένει. Το ίδιο και το κρίσιμο ερώτημα, για το τι είναι τελικά αλήθεια και τι ψέμα. Με μια ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από 8 επεισόδια, η «Σύγκρουση», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, μέχρι τέλους.

Η εμπιστοσύνη της Άννας προς τον Φίλιππο κλονίζεται, καθώς οι αποκαλύψεις θέτουν υπό αμφισβήτηση, όσα πίστευε μέχρι σήμερα. Ανάμεσα στην προδοσία και ένα δύσκολο δίλημμα, καλείται να πάρει αποφάσεις, που θα αλλάξουν τα πάντα. Η παραδοχή του Φίλιππου ότι είχε αποκρύψει σημαντικά γεγονότα από την Άννα κλονίζει συθέμελα την εμπιστοσύνη της. Εκείνη αισθάνεται προδομένη και αναρωτιέται, αν υπερασπίστηκε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε πραγματικά. Η δημοσιοποίηση της προσωπικής τους σχέσης προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θέτει σε δοκιμασία την επαγγελματική της υπόσταση.

Παράλληλα, ο Φίλιππος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του, ενώ η τηλεοπτική εκμετάλλευση της υπόθεσης συνεχίζεται. Ένα νέο στοιχείο, που αφορά την ψυχική κατάσταση της Εύας, έρχεται να ταράξει ξανά τις βεβαιότητες της Άννας, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα.

Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

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