Σύγκρουση: Πότε θα δούμε το τρίτο επεισόδιο;

Snapshot Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Σγκρουση» θα προβληθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 22:30 στο MEGA.

Η δίκη του Φίλιππου εξελίσσεται με έντονες αντιπαραθέσεις και αντιφατικές καταθέσεις που ανατρέπουν τα δεδομένα.

Η Άννα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής της Εύας και αντιμετωπίζει προσωπικές συγκρούσεις λόγω των αισθημάτων της για τον Φίλιππο.

Η σειρά έχει κερδίσει σημαντικό κοινό και συζητείται ιδιαίτερα στα social media λόγω των ανατροπών και της δυναμικής πλοκής. Snapshot powered by AI

Η σειρά «Σύγκρουση», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, ξετυλίγει μία δυνατή ιστορία με πάθη, μυστικά και αλλεπάλληλες ανατροπές. Ήδη έχει κερδίσει ένα μερίδιο τηλεθεατών, ενώσυζητιέται πολύ στα social media.

Αυτήν την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, στις 21.00, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το δεύτερο επεισόδιο σε επανάληψη και αμέσως μετά, στις 22.30, το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης».

Η δίκη του Φίλιππου βρίσκεται σε εξέλιξη και η αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων. Οι γονείς και η στενή φίλη της Εύας περιγράφουν μια προβληματική σχέση, ενώ η υπεράσπιση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις των καταθέσεών τους. Η Άννα φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής της Εύας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Κάθε νέα μαρτυρία μοιάζει να ανατρέπει την προηγούμενη και η αμφιβολία κυριαρχεί. Καθώς πλησιάζει η ώρα της απόφασης, η Άννα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, ενώ τα προσωπικά της αισθήματα για τον Φίλιππο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση.

Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, ΕυαγγελίαΣυριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος,Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη,Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα,Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος,Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου,Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

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