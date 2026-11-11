Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Οι επιτυχίες του ALPHA, το GNTM και τα «λαβωμένα» σίριαλ

Snapshot Ο ALPHA κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη με το «Σόι σου» να σημειώνει 19,7% στο σύνολο και 23,7% στο δυναμικό κοινό.

Το ριάλιτι «GNTM» του STAR κέρδισε έδαφος στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 15,2%.

Τα σίριαλ του MEGA, όπως το «Κάμπινγκ» και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», σημείωσαν χαμηλές τηλεθεάσεις κάτω από 11%.

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι» και το lead-in «Ντέρτι» είχαν μέτρια ποσοστά τηλεθέασης, κάτω από 14% στο σύνολο και κάτω από 8% στο δυναμικό κοινό.

Οι περισσότερες μυθοπλασίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση τηλεθεατών ηλικίας 18-54, εκτός από τον ALPHA. Snapshot powered by AI

Μεγάλη μάχη δίνεται καθημερινά στην prime time, με τις σειρές ναδιασταυρώνουν τα ξίφη τους και τα ριάλιτι σόου να διεκδικούν το δικότους μερίδιο στην τηλεθέαση.

Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, ο ALPHA έπιασε κορυφή με το «Σόι σου». Ηοικογενειακή κωμωδία σημείωσε 19,7% στο σύνολο και 23,7% στο δυναμικόκοινό. «Οι κόρες της Αρετής», που ακολούθησαν, εμφανίστηκαν μεανεβασμένα νούμερα. Η σειρά κατέγραψε 15,5% στο σύνολο και 16,9% στοδυναμικό κοινό.

Ενδιαφέρον έχουν τα ποσοστά του «GNTM». Το ριάλιτι του STAR κερδίζεισυνεχώς έδαφος στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας χθες 15,2%. Στο σύνολοέκανε 11,1%.

Σε χαμηλές πτήσεις κινούνται τα σίριαλ του MEGA. Το «Κάμπινγκ» έκανε8,9% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα»,που ακολούθησαν, κατέγραψαν 10,2% και 10,1% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η δραματική σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» έκανε 12,7%στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Ντέρτι», που πήρε το leadin, έκανε 13,8% και 7,9% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις «Μπλε Ώρες» τουΣΚΑΪ, η σειρά βρέθηκε στο 14,6% και στο 5,7%.

Όπως φαίνεται, οι περισσότερες παραγωγές μυθοπλασίας αντιμετωπίζουν«πρόβλημα» στους τηλεθεατές 18-54 με εξαίρεση τον ALPHA.

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