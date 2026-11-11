Τηλεθέαση: Αταίριαστοι και Καινούργιου παίζουν για την πρωτιά - Ποιοι κάνουν μονοψήφια

Snapshot Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 19,4% τηλεθέαση στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 12,3% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «Live You» είχε 17,2% στο σύνολο και 9,2% στο κοινό 18-54 ετών.

Οι εκπομπές «Χαμογέλα και πάλι» (MEGA) και «Πρωινό» (ΑΝΤ1) κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης στο σύνολο.

Το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» (STAR) και το «10 Παντού» (OPEN) είχαν τηλεθέαση κάτω από 11% στο σύνολο και χαμηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Ο ανταγωνισμός πρωταγωνιστεί στην πρωινή ζώνη των καναλιών, όπου ηχηρά ονόματα της TV πέφτουν στην αρένα για την πρώτη θέση.

Για ακόμη μία ημέρα, την Τρίτη, το κοινό απέδειξε ότι μοιράζεται μεαποτέλεσμα λίγες εκπομπές να ξεχωρίζουν. Συγκεκριμένα, στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» κράτησαν το 19,4% στο σύνολο και το 7,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 17,2% στο σύνολο και9,2% στους τηλεθεατές 18-54.Στο μέτωπο του ALPHA, η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου κράτησε παρέα στο 12,3% του συνόλου και στο 16,1% τουδυναμικού κοινού.

Το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, με τη ΣίσσυΧρηστίδου, κατέγραψε 9,5% και 8,5% αντίστοιχα. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 9,3% του συνόλου και στο 8,2% τουδυναμικού κοινού.

Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, έκανε7,2% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά το «10 Παντού»,στο OPEN, σημείωσε 10,7% στο σύνολο και 4,7% στους τηλεθεατές 18-54.

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