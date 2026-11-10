Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη μάχη για την κορυφή

Snapshot Το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» κυριάρχησε στο πρωινό της Δευτέρας με 20,2% στο σύνολο και 18,6% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 17,7% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «Happy Day» στον ALPHA σημείωσε 12% στο σύνολο και 16,9% στο κοινό 18-54 ετών.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ξεχώρισαν με 19,2% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό.

Οι εκπομπές «Super Κατερίνα» του ALPHA και «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχαν μετρήσεις κοντά στο 11% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Τα ραβασάκια της Nielsen συνεχίζουν να δείχνουν τους νικητές και τους χαμένους της πρωινής ζώνης, με τα στελέχη να παρακολουθούν με προσοχή το τι συμβαίνει.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 20,2% στο σύνολο και 18,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day» στον ALPHA βρέθηκε στο 12% του συνόλου και στο 16,9% των τηλεθεατών 18-54. Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κέρδισε το 17,7% του συνόλου και το 9,9% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» έκανε 14,3% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, η ψυχαγωγική πρόταση «Νωρίς Νωρίς» έκανε 3,9% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε 6,8% και 6,7% αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA κράτησε παρέα στο 10,9% του συνόλου και στο 13,9% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA έκανε 9,2% και 10,3%, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 11,4% και 9,1%. Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, βρέθηκε στο 7% του συνόλου και στο 8,8% των τηλεθεατών 18-54. Το «10 Παντού» του OPEN έκανε 9,1% στο σύνολο και 3,8% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά τις εκπομπές του ΣΚΑΪ; Οι «Αταίριαστοι» συνεχίζουν να κάνουν τη διαφορά στο σύνολο σημειώνοντας 19,2%. Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή κατέγραψε 11,5%. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 17,7% και 9,7%.

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