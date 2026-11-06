Τηλεθέαση: Μάχες για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη

Snapshot Στο σύνολο κοινού, οι εκπομπές του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» και «Live You» σημείωσαν 19% και 19,3% αντίστοιχα, ενώ στο δυναμικό κοινό έκαναν 11,6% και 11,3%.

Στο δυναμικό κοινό, η «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 13,9% και το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA 13,8%, με αντίστοιχες επιδόσεις στο σύνολο 10,1% και 10,5%.

Η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 15,2% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA διατηρεί την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 19,6%, ενώ το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,2% στο σύνολο και 18,9% στο δυναμικό.

Οι εκπομπές «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσαν 18,5% και 8,9% αντίστοιχα στο σύνολο, με χαμηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Σε μαραθώνιο αντοχών μετατρέπεται η πρωινή ζώνη, τι κι αν διανύουμε μόλις το πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν. Οι εκπομπές, καθημερινά, «παλεύουν» για την πρώτη θέση και το κοινό φαίνεται ότι μοιράζεται.

Χθες Πέμπτη, στο σύνολο του κοινού, οι εκπομπές του ΣΚΑΪ είχαν την τιμητική τους. Οι «Αταίριαστοι» άγγιξαν το 19% και το «Live You», που παίρνει τη σκυτάλη, σημείωσε 19,3%. Στο δυναμικό κοινό οι εκπομπές έκαναν 11,6% και 11,3% αντίστοιχα.

Στο δυναμικό κοινό, δύο κυρίες κονταροχτυπιούνται. Η «Super Κατερίνα» του ALPHA, με την Κατερίνα Καινούργιου, σημείωσε 10,1% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 13,8% στους τηλεθεατές 18-54.

Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, στον ΑΝΤ1, σημείωσε 15,2% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό έκανε 12,3%. Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, κατέγραψε 8% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN «10 Παντού» έκανε στο 8,7% στο σύνολο και 3,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Τι συμβαίνει στην πολύ πρωινή ζώνη

Το «Happy Day», στον ALPHA, κρατά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 13,2% στο σύνολο και 19,6% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 20,2% στο σύνολο και 18,9% στο δυναμικό. Οι «Συνδέσεις», στο EΡΤNEWS, βρέθηκαν στο 6,8% του συνόλου και στο 8,4% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα», στον ΣΚΑΪ, έκανε 18,5% στο σύνολο και 8,3% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 8,9% του συνόλου και στο 6% του δυναμικού κοινού, ενώ το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN στο 12% και στο 5,5% αντίστοιχα.

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