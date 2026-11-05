Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιο πρόγραμμα έκανε τη διαφορά και «χτύπησε» 25%
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Τετάρτης;
Snapshot
- Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης στο MEGA σημείωσε 24,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 25,9% στο δυναμικό κοινό.
- Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» στον ALPHA είχε 11,4% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.
- Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό στον ALPHA.
- Το σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.
- Το «First Dates» στο STAR και οι «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ είχαν τηλεθεάσεις κάτω από 14% στο σύνολο και χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό.
Κάθε βράδυ, σειρές και πρότζεκτ πέφτουν στη μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση. Υπάρχουν, όμως, και έκτακτες περιπτώσεις που η πίτα μοιράζεται ξανά και τα νούμερα έχουν ενδιαφέρον.
Έτσι και την Τετάρτη, όπου ένας ποδοσφαιρικός αγώνας έκανε την ανατροπή και άφησε πίσω τους συνήθεις υπόπτους. Το ματς ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης, που μεταδόθηκε από το MEGA, σημείωσε 24,8% στο σύνολο και 25,9% στο δυναμικό κοινό.
Στο μέτωπο του ALPHA, η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» κράτησε παρέα στο 11,4% του συνόλου και στο 12% του δυναμικού κοινού. Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα», που πήρε το lead in, έκανε 15,6% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ του ΑΝΤ1, «Κρίνο και Αγκάθι», κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 8,6% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Ντέρτι», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 15,9% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «First Dates» έκανε 7,7% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε Ώρες» βρέθηκαν στο 13,3% στο σύνολο και 6,4% στο δυναμικό κοινό.