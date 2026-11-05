Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιο πρόγραμμα έκανε τη διαφορά και «χτύπησε» 25%

Snapshot Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης στο MEGA σημείωσε 24,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 25,9% στο δυναμικό κοινό.

Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» στον ALPHA είχε 11,4% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» σημείωσε 15,6% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό στον ALPHA.

Το σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «First Dates» στο STAR και οι «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ είχαν τηλεθεάσεις κάτω από 14% στο σύνολο και χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Κάθε βράδυ, σειρές και πρότζεκτ πέφτουν στη μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση. Υπάρχουν, όμως, και έκτακτες περιπτώσεις που η πίτα μοιράζεται ξανά και τα νούμερα έχουν ενδιαφέρον.

Έτσι και την Τετάρτη, όπου ένας ποδοσφαιρικός αγώνας έκανε την ανατροπή και άφησε πίσω τους συνήθεις υπόπτους. Το ματς ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης, που μεταδόθηκε από το MEGA, σημείωσε 24,8% στο σύνολο και 25,9% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ALPHA, η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» κράτησε παρέα στο 11,4% του συνόλου και στο 12% του δυναμικού κοινού. Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα», που πήρε το lead in, έκανε 15,6% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ του ΑΝΤ1, «Κρίνο και Αγκάθι», κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 8,6% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Ντέρτι», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 15,9% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «First Dates» έκανε 7,7% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε Ώρες» βρέθηκαν στο 13,3% στο σύνολο και 6,4% στο δυναμικό κοινό.

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