Με «συνταγές» από το παρελθόν επιχειρούν τα κανάλια να κερδίσουν το κοινό

Τα παλιά φορμάτ που επιστρέφουν στη μικρή οθόνη

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Με «συνταγές» από το παρελθόν επιχειρούν τα κανάλια να κερδίσουν το κοινό
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα κανάλια επιλέγουν να επαναφέρουν παλιά τηλεοπτικά φορμάτ αντί να ποντάρουν σε νέες ιδέες λόγω χαμη ποσοστών τηλεθέασης.
  • Στο OPEN επιστρέφει το τηλεπαιχνίδι «Μεγάλο Παζάρι», που έχει προηγούμενα παρουσίες σε MEGA, ALPHA και ΣΚΑΪ.
  • Ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει την επιστροφή του «Dancing with the Stars» το δεύτερο μισό της χρονιάς με πιθανή συμμετοχή της Ζέτας Μακρυπούλια.
  • Το τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» παραμένει υπό συζήτηση για επανεκκίνηση στον ΑΝΤ1 μετά από προσωρινή παύση λόγω κόστους και ανάπαυλας.
  • Το STAR έχει ήδη προγραμματίσει το «MasterChef» για το 2027 με τους κριτές Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.
Snapshot powered by AI

Τα νούμερα τηλεθέασης τη φετινή σεζόν δείχνουν ότι όχι μόνο ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος, αλλά και ότι το κοινό έχει την τάση να γυρίζει την πλάτη στα περισσότερα προγράμματα της μικρής οθόνης. Από το πρωί έως το βράδυ, μπορεί οι ψυχαγωγικές εκπομπές, οι σειρές και τα τηλεπαιχνίδια να πρωταγωνιστούν αριθμητικά, όμως τα ποσοστά τους κινούνται σε χαμηλές πτήσεις, με τις εξαιρέσεις να είναι λίγες.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τα στελέχη των καναλιών δεν φαίνεται να ποντάρουν σε νέες και φρέσκες ιδέες, αλλά προτιμούν να επενδύουν σε γνώριμα πρότζεκτ. Έτσι, η λίστα με τα τηλεοπτικά φορμάτ του παρελθόντος που επιστρέφουν στη μικρή οθόνη μεγαλώνει, με παλιές συνταγές να αποκτούν ξανά θέση στη TV.

Στο μέτωπο των τηλεπαιχνιδιών, μετά το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», τον «Τροχό της Τύχης» και τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», έρχεται στο OPEN το «Μεγάλο Παζάρι». Το τηλεπαιχνίδι, που βασίζεται σε αμερικανικό φορμάτ, δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, καθώς έχει διαγράψει ήδη τη δική του πορεία. Η πρώτη του παρουσία ήταν στο MEGA, όπου το παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Στη συνέχεια μετακόμισε στον ALPHA και αργότερα στον ΣΚΑΪ. Το 2023 επέστρεψε στον ALPHA με τον Ηλία Βρεττό, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν. Τώρα, ετοιμάζεται να κάνει ακόμη ένα comeback.

Στον ΑΝΤ1, από την άλλη, βγάζουν από το χρονοντούλαπο το «Dancing with the Stars». Όπως όλα δείχνουν, τα φώτα του δημοφιλούς χορευτικού σόου θα ανάψουν ξανά το δεύτερο μισό της χρονιάς. Το φιλανθρωπικό φορμάτ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του και η Ζέτα Μακρυπούλια είναι, με βεβαιότητα, ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει. Πηγές αναφέρουν ότι οι διερευνητικές επαφές με celebrities δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται ιδιαίτερα στην επιλογή των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το «Rouk Zouk». Το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν έχει κλείσει οριστικά για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1. Τα στελέχη θέλησαν να βάλουν για λίγο στον πάγο το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, τόσο λόγω του μπάτζετ όσο και για να του δώσουν χρόνο να ξεκουραστεί. Ωστόσο, η ιδέα της επιστροφής του επανέρχεται και οι μέχρι τώρα πληροφορίες μαρτυρούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Στο STAR, το «MasterChef» έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα για το 2027. Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναμένεται να πάρουν ξανά θέση στις κουζίνες, προσκαλώντας επίδοξους σεφ να συμμετάσχουν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι. Για το κανάλι της Κηφισιάς, η συνταγή μπορεί να είναι γνώριμη, όμως η επιτυχία είναι δεδομένη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ η Αυγερινοπούλου της ΝΔ

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξενοδοχεία: Νέα «βροχή» από deals το 2027, θα σπάσει το ρεκόρ του 2026 – Τα σχέδια της Hellenic Properties

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα - Τι πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε την αίτηση

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Νοεμβρίου

07:25ΜΑΝΤΕΙΟ

Κιμάς και ντίζελ εξαγρίωσαν τους Αμερικανούς, 18,5% ο Αλέξης στην Θεσσαλία, Ακοστολόγητο το πασοκικό πρόγραμμα λέει ο πρωθυπουργός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής - Πώς ενημερώνεστε για το ποσό, τα πρόστιμα

07:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδία, η πολική δίνη και το El Nino - Πώς επηρεάζουν την Ελλάδα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στο εδώλιο για τις δολοφονίες τριών βρεφών - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Halloween: Βίαιο πάρτι στο κέντρο της Αθήνας - «Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει;» - Τι αναφέρει θύμα της οργάνωσης

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή αντεπίθεση Μητσοτάκη: Μείωση ΦΠΑ, ανάχωμα στην ακρίβεια και νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρις Πάπας: Ο νέος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών με καταγωγή από την Ελασσόνα

06:56LIFESTYLE

Με «συνταγές» από το παρελθόν επιχειρούν τα κανάλια να κερδίσουν το κοινό

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Γερουσία – Ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ

06:50WHAT THE FACT

Νέο πειραματικό φάρμακο κατά του Αλτσχάιμερ επιδιορθώνει το DNA και καταπολεμά τη φλεγμονή

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στους NYT: «Θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα των εκλογών – Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς»

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για τις δηλώσεις

06:26NEWSBOMB

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στην Ασία με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές και το Ιράν

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ