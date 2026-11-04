Με «συνταγές» από το παρελθόν επιχειρούν τα κανάλια να κερδίσουν το κοινό

Snapshot Τα κανάλια επιλέγουν να επαναφέρουν παλιά τηλεοπτικά φορμάτ αντί να ποντάρουν σε νέες ιδέες λόγω χαμη ποσοστών τηλεθέασης.

Στο OPEN επιστρέφει το τηλεπαιχνίδι «Μεγάλο Παζάρι», που έχει προηγούμενα παρουσίες σε MEGA, ALPHA και ΣΚΑΪ.

Ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει την επιστροφή του «Dancing with the Stars» το δεύτερο μισό της χρονιάς με πιθανή συμμετοχή της Ζέτας Μακρυπούλια.

Το τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» παραμένει υπό συζήτηση για επανεκκίνηση στον ΑΝΤ1 μετά από προσωρινή παύση λόγω κόστους και ανάπαυλας.

Το STAR έχει ήδη προγραμματίσει το «MasterChef» για το 2027 με τους κριτές Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Snapshot powered by AI

Τα νούμερα τηλεθέασης τη φετινή σεζόν δείχνουν ότι όχι μόνο ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος, αλλά και ότι το κοινό έχει την τάση να γυρίζει την πλάτη στα περισσότερα προγράμματα της μικρής οθόνης. Από το πρωί έως το βράδυ, μπορεί οι ψυχαγωγικές εκπομπές, οι σειρές και τα τηλεπαιχνίδια να πρωταγωνιστούν αριθμητικά, όμως τα ποσοστά τους κινούνται σε χαμηλές πτήσεις, με τις εξαιρέσεις να είναι λίγες.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τα στελέχη των καναλιών δεν φαίνεται να ποντάρουν σε νέες και φρέσκες ιδέες, αλλά προτιμούν να επενδύουν σε γνώριμα πρότζεκτ. Έτσι, η λίστα με τα τηλεοπτικά φορμάτ του παρελθόντος που επιστρέφουν στη μικρή οθόνη μεγαλώνει, με παλιές συνταγές να αποκτούν ξανά θέση στη TV.

Στο μέτωπο των τηλεπαιχνιδιών, μετά το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», τον «Τροχό της Τύχης» και τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», έρχεται στο OPEN το «Μεγάλο Παζάρι». Το τηλεπαιχνίδι, που βασίζεται σε αμερικανικό φορμάτ, δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, καθώς έχει διαγράψει ήδη τη δική του πορεία. Η πρώτη του παρουσία ήταν στο MEGA, όπου το παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Στη συνέχεια μετακόμισε στον ALPHA και αργότερα στον ΣΚΑΪ. Το 2023 επέστρεψε στον ALPHA με τον Ηλία Βρεττό, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν. Τώρα, ετοιμάζεται να κάνει ακόμη ένα comeback.

Στον ΑΝΤ1, από την άλλη, βγάζουν από το χρονοντούλαπο το «Dancing with the Stars». Όπως όλα δείχνουν, τα φώτα του δημοφιλούς χορευτικού σόου θα ανάψουν ξανά το δεύτερο μισό της χρονιάς. Το φιλανθρωπικό φορμάτ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του και η Ζέτα Μακρυπούλια είναι, με βεβαιότητα, ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει. Πηγές αναφέρουν ότι οι διερευνητικές επαφές με celebrities δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται ιδιαίτερα στην επιλογή των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το «Rouk Zouk». Το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν έχει κλείσει οριστικά για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1. Τα στελέχη θέλησαν να βάλουν για λίγο στον πάγο το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, τόσο λόγω του μπάτζετ όσο και για να του δώσουν χρόνο να ξεκουραστεί. Ωστόσο, η ιδέα της επιστροφής του επανέρχεται και οι μέχρι τώρα πληροφορίες μαρτυρούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Στο STAR, το «MasterChef» έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα για το 2027. Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναμένεται να πάρουν ξανά θέση στις κουζίνες, προσκαλώντας επίδοξους σεφ να συμμετάσχουν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι. Για το κανάλι της Κηφισιάς, η συνταγή μπορεί να είναι γνώριμη, όμως η επιτυχία είναι δεδομένη.

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