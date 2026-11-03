Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

Snapshot Η σειρά «Οι Απαράδεκτοι» σημείωσε τηλεθέαση 73% στο 25ο επεισόδιο της το 1992, καταγράφοντας ρεκόρ στην ελληνική τηλεόραση.

Η «Λάμψη» με 3.457 επεισόδια, ήταν η μακροβιότερη ελληνική σειρά (1991-2005) και έφτασε τηλεθέαση έως 70%.

Η «Αναστασία» του MEGA το 1993 ξεπέρασε το 50% σε τηλεθέαση, με το τελευταίο επεισόδιο να φτάνει το 70%.

Οι «Ψίθυροι Καρδιάς» το 1998 σημείωσαν ρεκόρ τηλεθέασης 76,7%, προσελκύοντας πάνω από 3,5 εκατομμύρια θεατές.

Η σειρά «Το Νησί» (2010-2011) κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 53,7% με προϋπολογισμό 3,9 εκατ. ευρώ, μία από τις ακριβότερες παραγωγές στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Σε μια τηλεοπτική σεζόν όπου οι περισσότερες σειρές δίνουν μάχη για να ξεπεράσουν το 12%-15% στην τηλεθέαση, τα ποσοστά άλλων εποχών μοιάζουν πλέον με άπιαστο όνειρο. Κι όμως, υπήρξαν χρονιές που η ελληνική μυθοπλασία συγκέντρωνε μπροστά στις οθόνες εκατομμύρια τηλεθεατές, με ορισμένα σίριαλ να ξεπερνούν ακόμη και το εντυπωσιακό 70%.

Οι Απαράδεκτοι

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες κωμικές σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Δημιούργημα της Δήμητρας Παπαδοπούλου, με πρωταγωνιστές την ίδια, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλάσση Μπονάτσο, η κωμωδία έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1991 στο MEGA, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Ρήγα.

Αν και τα πρώτα τέσσερα επεισόδια δεν σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση, η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Από το πέμπτο επεισόδιο και μετά, η σειρά άρχισε να κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, με τα ποσοστά να εκτοξεύονται. Η μεγαλύτερη επιτυχία καταγράφηκε στο 25ο επεισόδιο, με τίτλο «Παρακολουθήσεις πρώτου τύπου», το οποίο προβλήθηκε στις 11 Μαρτίου 1992 και σημείωσε το εντυπωσιακό 73%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης σε ολόκληρη τη διαδρομή της σειράς.

Η Λάμψη

Με την υπογραφή του Νίκου Φώσκολου, η εν λόγω παραγωγή δεν ήταν απλώς μια καθημερινή τηλεοπτική σειρά. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που γνώρισε ποτέ η ελληνική τηλεόραση, καταγράφοντας μια πορεία που δύσκολα θα επαναληφθεί. Για 14 ολόκληρα χρόνια, από το 1991 έως το 2005, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και γράφοντας τη δική της ξεχωριστή ιστορία.

Με συνολικά 3.457 επεισόδια, η «Λάμψη» κατέκτησε τον τίτλο της μακροβιότερης τηλεοπτικής σειράς στην ιστορία της ελληνικής TV. Η επιτυχία φάνηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα προβολής της. Το πρώτο επεισόδιο, που μεταδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1991, φέρεται να άγγιξε το εντυπωσιακό 62% σε τηλεθέαση, προμηνύοντας τη σαρωτική πορεία που θα ακολουθούσε. Κατά τη διάρκεια της «χρυσής» εποχής της, η σειρά σημείωνε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις, με αναφορές ακόμη και σε ποσοστά που πλησίαζαν το 70%. Η δυναμική της παρέμεινε αξιοσημείωτη μέχρι το τέλος της διαδρομής της. Χαρακτηριστικό είναι πως το τελευταίο επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στις 29 Ιουλίου 2005, συγκέντρωσε τηλεθέαση 41,4%, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο έναν κύκλο 14 ετών.

Αναστασία

Το 1993, η Μιρέλλα Παπαοικονόμου υπέγραψε για το MEGA την «Αναστασία», μία σειρά που έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά χιτ της δεκαετίας. Με επίκεντρο ένα παθιασμένο ερωτικό τρίγωνο, η παραγωγή κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού, προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Τον ομώνυμο ρόλο ενσάρκωσε η Μυρτώ Αλικάκη, πραγματοποιώντας την πρώτη της πρωταγωνιστική εμφάνιση στη μικρή οθόνη.

Η απήχηση της σειράς ήταν τεράστια, με τα νούμερα να ξεπερνούν το 50%, ενώ το τελευταίο επεισόδιο έφτασε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ακόμη και το 70%. Η επιτυχία της «Αναστασίας» ήταν τέτοια, ώστε η συζήτηση γύρω από την εν λόγω παραγωγή «έφυγε» από τα όρια της ψυχαγωγίας και έφτασε μέχρι και σε ενημερωτικές εκπομπές.

Ψίθυροι Καρδιάς

Το 1997, το MEGA έβαλε στο πρόγραμμά του τους «Ψίθυρους Καρδιάς», μία σειρά που έμελλε να αφήσει εποχή. Το σενάριο υπέγραφαν ο Σταύρος Αβδούλος και η Ειρήνη Ριτσώνη, ενώ τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο μοναδικός Μανούσος Μανουσάκης. Στο επίκεντρο της ιστορίας ένας απαγορευμένος έρωτας ανάμεσα σε έναν νεαρό αρχιτέκτονα και μία νεαρή γυναίκα Ρομά. Δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκαταλήψεις, τις αντιθέσεις και τα εμπόδια.

Τον ρόλο του αρχιτέκτονα Αντώνη Μαυράκη ενσάρκωνε ο Απόστολος Γκλέτσος, ενώ την Ερατώ υποδυόταν η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους. Η απήχηση της σειράς ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τους «Ψίθυρους Καρδιάς» να εξελίσσονται σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της δεκαετίας του '90. Η κορύφωση ήρθε στις 9 Φεβρουαρίου 1998, όταν ένα από τα επεισόδια σημείωσε το ασύλληπτο ποσοστό του 76,7%, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το Νησί

Στις 11 Οκτωβρίου 2010, το MEGA παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες τηλεοπτικές παραγωγές στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. «Το Νησί», βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Βικτόρια Χίσλοπ, έκανε πρεμιέρα και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο απέδειξε τη δυναμική του, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 61,7% στο σύνολο του κοινού. Η σειρά προβαλλόταν κάθε Δευτέρα βράδυ και κατάφερε να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής της.

Το μεγάλο φινάλε προβλήθηκε στις 23 Μαΐου 2011, σημειώνοντας ακόμη μία εντυπωσιακή επίδοση, με 64,6% στο σύνολο. Η συνολική της πορεία ήταν εξίσου εντυπωσιακή, καθώς για το διάστημα από τις 11 Οκτωβρίου 2010 έως τις 23 Μαΐου 2011 σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 53,7% στο σύνολο του κοινού, προσελκύοντας κατά μέσο όρο 2.889.000 τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό ηλικίας 15-44 ετών, ο μέσος όρος έφτασε το 59,3%, που αντιστοιχούσε σε 1.209.000 τηλεθεατές.

Πέρα από την τεράστια τηλεοπτική της απήχηση, η παραγωγή ξεχώρισε και για το υψηλό κόστος υλοποίησής της. Με συνολικό προϋπολογισμό που έφτασε τα 3,9 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 150.000 ευρώ ανά επεισόδιο, αποτέλεσε μία από τις ακριβότερες σειρές που είχαν γυριστεί μέχρι τότε στην Ελλάδα.