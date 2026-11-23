Όλα τα συναισθήματα του “Feel it all at Allwyn” φώτισαν την Sphere του Las Vegas
Όλα τα συναισθήματα του “Feel it all at Allwyn” φώτισαν την Sphere του Las Vegas - Εντυπωσιακή πρωτοβουλία για την έναρξη της πρώτης παγκόσμιας brand καμπάνιας της Allwyn
Μια άκρως εντυπωσιακή πρωτοβουλία στην καρδιά του Las Vegas σηματοδότησε το λανσάρισμα της πρώτης παγκόσμιας brand καμπάνιας της Allwyn, με θέμα “Feel it all at Allwyn”. Η διάσημη Sphere του Las Vegas ντύθηκε στα χρώματα της Allwyn, με ένα οπτικό δημιουργικό διάρκειας 60 δευτερολέπτων να φέρνει στο προσκήνιο τα συναισθήματα που γεννά το παιχνίδι.
Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, απ΄ όπου η Allwyn επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα παγκόσμια brand καμπάνια της και να μας συστηθεί ως το “Home of all feelings”.
Με την υπογραφή του δημιουργικού agency Forsman & Bodenfors, το “Feel it all at Allwyn” ζωντανεύει τον εταιρικό σκοπό της Allwyn να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους. Παράλληλα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία της Allwyn να γίνει η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, μέσα και από τις πρωτοβουλίες της για ένα ενιαίο παγκόσμιο brand.
Δείτε τo βίντεο από τη Sphere του Las Vegas: