Μια άκρως εντυπωσιακή πρωτοβουλία στην καρδιά του Las Vegas σηματοδότησε το λανσάρισμα της πρώτης παγκόσμιας brand καμπάνιας της Allwyn, με θέμα “Feel it all at Allwyn”. Η διάσημη Sphere του Las Vegas ντύθηκε στα χρώματα της Allwyn, με ένα οπτικό δημιουργικό διάρκειας 60 δευτερολέπτων να φέρνει στο προσκήνιο τα συναισθήματα που γεννά το παιχνίδι.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, απ΄ όπου η Allwyn επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα παγκόσμια brand καμπάνια της και να μας συστηθεί ως το “Home of all feelings”.

Με την υπογραφή του δημιουργικού agency Forsman & Bodenfors, το “Feel it all at Allwyn” ζωντανεύει τον εταιρικό σκοπό της Allwyn να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους. Παράλληλα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία της Allwyn να γίνει η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, μέσα και από τις πρωτοβουλίες της για ένα ενιαίο παγκόσμιο brand.

Δείτε τo βίντεο από τη Sphere του Las Vegas: