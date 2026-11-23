Με το καθιερωμένο του ραντεβού με τον βωβό κινηματογράφο, ξεκινά το 39ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην προφεστιβαλική δωρεάν προβολή που πραγματοποιεί, τη Δευτέρα 23/11, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, της σπάνιας, κλασικής ταινίας του γαλλικού βωβού σινεμά, "Pour Don Carlos".

"POUR DON CARLOS"

Πολιτικές συγκρούσεις, επικίνδυνες αποστολές και ερωτικό πάθος συναντιούνται στο Pour Don Carlos (1921), μία από τις πιο φιλόδοξες δημιουργίες της Musidora. Η εμβληματική παρουσία του Les Vampires αναλαμβάνει εδώ πολλαπλούς ρόλους: πρωταγωνιστεί, υπογράφει τη σεναριακή διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πιερ Μπενουά, συνσκηνοθετεί με τον Ζακ Λασέν και βρίσκεται πίσω από την παραγωγή, μέσω της εταιρείας της, Films Musidora. Στο πλευρό της εμφανίζονται οι Στίβεν Γουέμπερ και Αμπέλ Ταρίντ.

Με φόντο τις συγκρούσεις της δεκαετίας του 1870 και τη διεκδίκηση του ισπανικού θρόνου από τον Δον Κάρλος, η Musidora ενσαρκώνει την Αλεγρία, μια ατρόμητη υποστηρίκτρια των Καρλιστών. Ευρηματική, γοητευτική και αποφασισμένη, επιστρατεύει μεταμφιέσεις και τεχνάσματα για να υπηρετήσει τον σκοπό της. Όταν ένας νεαρός Γάλλος διοικητικός αξιωματούχος παγιδεύεται στις μηχανορραφίες της, η συνάντησή τους θα τον οδηγήσει να συνταχθεί μαζί της. Η πολιτική περιπέτεια αποκτά έτσι μια έντονα προσωπική διάσταση, καθώς η πίστη σε ένα ιδανικό διασταυρώνεται με την έλξη και το συναίσθημα.

Γυρισμένη το 1920 στη Χώρα των Βάσκων, η ταινία συνδυάζει τη γοητεία των φυσικών τοπίων με τη δράση και τον ρομαντισμό του βωβού κινηματογράφου. Η παραγωγή σηματοδότησε παράλληλα την αρχή μιας στενής δημιουργικής σχέσης της Musidora με την Ισπανία, όπου θα επέστρεφε για να γυρίσει και επόμενες ταινίες της.

Η περιπέτεια του Pour Don Carlos συνεχίστηκε και πέρα από την οθόνη. Η αρχική, περίπου τρίωρη εκδοχή του συντομεύτηκε ήδη για την κυκλοφορία του το 1921, ενώ από την ταινία διασώθηκαν μόλις δύο ελλιπείς κόπιες νιτρικού φιλμ. Η αποκατάσταση σε 4K, που ολοκληρώθηκε το 2019 από την Ταινιοθήκη της Τουλούζης, τη Γαλλική Ταινιοθήκη και το San Francisco Silent Film Festival, συνδύασε υλικό και από τις δύο κόπιες.

Για την ανασύνθεση χαμένων μεσότιτλων αξιοποιήθηκαν έγγραφα από το αρχείο της Musidora, ενώ αποδόθηκαν εκ νέου οι χρωματικοί τονισμοί των σωζόμενων εικόνων. Η αποκατεστημένη ταινία εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Il Cinema Ritrovato της Μπολόνια το 2019, επαναφέροντας στο κοινό ένα σημαντικό έργο της δημιουργού.

H προφεστιβαλική εκδήλωση του 39ου Πανοράματος αποτελεί συνέργεια με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας «Ένας κόσμος ήχων» 2026.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλεί το κοινό στη δεύτερη διοργάνωση του φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας «Ένας κόσμος ήχων», από τις 23 ως τις 29 Νοεμβρίου 2026. Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Νοέμβρης» (Novembre Numérique), παγκόσμια γιορτή ψηφιακού πολιτισμού, που αποτελεί πρωτοβουλία του Institut français – Παρίσι. Παράλληλα πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τη διοργάνωση «Σεζόν της Μεσογείου 2026».

Περισσότερα, εδώ:https://www.ifg.gr/events/festival-ichitikis-dimiourgias-enas-kosmos-ichon-2026/

POUR DON CARLOS

Η Musidora σε μια ιστορική περιπέτεια πάθους, μεταμφιέσεων και πολιτικής ίντριγκας

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 20:00

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Διάρκεια: 90'

Tην προβολή της ταινίας πλαισιώνουν μουσικά, παίζοντας ζωντανά οι Νίκος Πλάτανος στο πιάνο και Τηλέμαχος Μούσας στην ηλεκτρική κιθάρα και το theremin.

Σε συνεργασία με το Institut Français de Grèce

*Η προβολή πραγματοποιείται δωρεάν για τους θεατές. Για την είσοδο στην αίθουσα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το 39ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου συμμετέχει στο European Award Season, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που γιορτάζει το ευρωπαϊκό σινεμά. Από τις 17 Νοεμβρίου 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027, ο θεσμός ενώνει φεστιβάλ, κινηματογραφικές αίθουσες και πολιτιστικούς φορείς σε μια κοινή γιορτή.

Μέσα από τη συμμετοχή του, το Πανόραμα συμβάλλει στην ανάδειξη της πολυμορφίας και του πλούτου της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής δημιουργίας. Γίνεται έτσι μέρος ενός διεθνούς δικτύου που φέρνει πιο κοντά ταινίες, δημιουργούς και κοινό, πέρα από σύνορα.

Η πρωτοβουλία κορυφώνεται στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027, με την απονομή των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Περισσότερα, εδώ:https://www.europeanfilmacademy.org/activity/european-award-season/