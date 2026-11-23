Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη, έρχεται την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στο Άλσος λάιβ, έχοντας ετοιμάσει μια γιορτή για να μας παρασύρει σε όλα αυτά που έχει αγαπήσει, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να ερωτευτούμε και να γεμίσουμε τη ψυχή μας με μουσική και φως!

Συστήθηκε στο κοινό το 2015 μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία «Λαβύρινθοι», ένα ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα, σε δικούς της στίχους και μουσική. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, o Νίκος Πορτοκάλογλου, o Μανώλης Μητσιάς, o Μίλτος Πασχαλίδης.

Μέσα από τον εξομολογητικό της στίχο, τις τρυφερές μελωδίες και τον πειραματισμό, μας μεταφέρει στον όμορφο μουσικό πλανήτη στον οποίο κατοικεί, γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία.

Μαζί της:

Μηνάς Λιάκος: κιθάρα

Δημήτρης Σιάμπος: κιθάρα

Δημήτρης Κουλεντιανός: κοντραμπάσο

Χρήστος Πετεβής: βιολί

Πληροφορίες:

Άλσος λάιβ: Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως, Κυψέλη

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/paulina-boulgaraki-5/

www.alsoslive.com