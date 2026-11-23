Snapshot Η Μαρίν Λεπέν προβλέπεται να κερδίσει τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027 με ποσοστό 32,3%-35,8%.

Στον δεύτερο γύρο, η Λεπέν αναμένεται να επικρατήσει ανεξαρτήτως αντιπάλου, με ποσοστά από 53% έως 68%.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ποσοστά 16,6%-19,3%, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

Ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Ραφαέλ Γκλιξμάν καταγράφουν πτώση στα ποσοστά τους, ενώ ο Νταβίντ Λινάρντ εμφανίζει άνοδο.

Περίπου 30 υποψήφιοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά η επίσημη υποψηφιότητα απαιτεί 500 υπογραφές έως τις 12 Μαρτίου 2027. Snapshot powered by AI

Περίπου 150 ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, που θα πραγματοποιηθεί 18 Απριλίου 2027, όλες λίγο πολύ οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν την υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο και να εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου του 2027.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Le Monde, η Λεπέν εμφανίζεται να λαμβάνει στον πρώτο γύρο ποσοστό που θα κινείται ανάμεσα στο 32,3 και το 35,8% των ψήφων.

Ακολουθεί ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος εμφανίζεται να λαμβάνει ποσοστό ανάμεσα στο 16,6 και το 19,3%. Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά το τελευταίο δίμηνο τα ποσοστά του Μελανσόν βρίσκονται σε τροχιά σχετικής ανόδου ενώ της Λεπέν σε τροχιά σχετικής μείωσης.

Την τρίτη θέση στον πρώτο γύρο εμφανίζεται να λαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας επί προεδρίας Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, με ποσοστό που κινείται ανάμεσα στο 10,9 και στο 13,5%. Ωστόσο τα ποσοστά του εμφανίζουν από το Σεπτέμβριο και μετά σημαντική μείωση. Την τέταρτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ραφαέλ Γκλιξμάν με ένα ποσοστό που κινείται ανάμεσα στο 10,2 και το 12,6%.

Το εργαλείο ανάλυσης δημοσκοπήσεων της Le Monde

Το ποσοστό του κατά τους τελευταίους δύο μήνες βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης. Την πέμπτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο ρεπουμπλικανός δήμαρχος των Κανών Νταβίντ Λινάρντ ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του πριν από περίπου δύο μήνες και στην παρούσα φάση κινείται ανάμεσα στο 8,2 και το 11%. Ωστόσο βρίσκεται σε τροχιά ανοδου.

Την έκτη θέση εμφανίζεται, (αν και δεν έχει δηλώσει υποψήφιος) να καταλαμβάνει ο τέως πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ με ένα ποσοστό που κινείται ανάμεσα στο 4,1 και το 10,2%. Την έβδομη θέση καταλαμβάνει ο τέως πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν Γκαμπριέλ Ατάλ, με ένα ποσοστό που κινείται ανάμεσα στο 5,2 και το 7,1%, ενώ την όγδοη θέση καταλαμβάνει ο υποψήφιος των ρεπουμπλικανών Μπρουνό Ρεταγιό που κινείται ανάμεσα στο 4,6 και το 6,5%.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο γύρο, η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί όποιος και αν είναι ο αντίπαλος της. Αν αυτός είναι ο Εντουάρ Φιλίπ τότε η Λεπέν εμφανίζεται να λαμβάνει στο δεύτερο γύρο ένα ποσοστό ανάμεσα στο 53 και το 56%, που είναι και το ελάχιστο ποσοστό της επικράτησης της. Αν ωστόσο είναι αντίπαλος της ο Μελανσόν, τότε εμφανίζεται να λαμβάνει ένα ποσοστό ανάμεσα στο 67 και το 68%.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύουν να διεκδικήσουν την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας περίπου 30 άτομα. Για να είναι ωστόσο κάποιος επισήμως υποψήφιος θα πρέπει ως τις 12 Μαρτίου 2027 να καταθέσει μία αίτηση συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές, η οποία να συνοδεύεται από τουλάχιστον 500 υπογραφές υποστήριξης γάλλων αιρετών αξιωματούχων.