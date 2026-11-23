Η κίρρωση μπορεί ενίοτε να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, ακόμη και όταν έχουν εμφανιστεί σοβαρές επιπλοκές, όπως η συσσώρευση υγρών ή η σύγχυση που προκαλείται από την ηπατική νόσο.

Νεότερες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ορισμένοι ασθενείς ανακτούν μια πιο σταθερή ηπατική λειτουργία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι ουλές έχουν εξαφανιστεί ή ότι οι ασθενείς έχουν θεραπευτεί.

Το κρίσιμο σημείο είναι αν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο η αιτία της ηπατικής βλάβης. Οι γιατροί χρησιμοποιούν έναν συγκεκριμένο όρο για τη διαρκή βελτίωση μετά από προχωρημένη κίρρωση: «επαναρρύθμιση» (recompensation).

Μπορεί η κίρρωση να βελτιωθεί αφού φτάσει σε σοβαρό στάδιο;

Ναι, αλλά σε επιλεγμένους ασθενείς. Η κίρρωση εμφανίζεται όταν μια μακροχρόνια βλάβη αφήνει εκτεταμένο ουλώδη ιστό στο ήπαρ. Πρόκειται για μια σοβαρή πάθηση, ωστόσο η επιδείνωση δεν είναι αναπόφευκτη για όλους.

Τι σημαίνει το κάθε στάδιο κίρρωσης ήπατος:

Αντιρροπούμενη (compensated) κίρρωση: Το ήπαρ παρουσιάζει ουλές, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά, χωρίς να έχουν εμφανιστεί σοβαρές επιπλοκές.

(compensated) κίρρωση: Το ήπαρ παρουσιάζει ουλές, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά, χωρίς να έχουν εμφανιστεί σοβαρές επιπλοκές. Μη αντιρροπούμενη (decompensated) κίρρωση: Έχουν εμφανιστεί επιπλοκές, όπως συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή χώρα (ασκίτης), αιμορραγία από διογκωμένες φλέβες ή σύγχυση λόγω ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.

(decompensated) κίρρωση: Έχουν εμφανιστεί επιπλοκές, όπως συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή χώρα (ασκίτης), αιμορραγία από διογκωμένες φλέβες ή σύγχυση λόγω ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Επαναρρυθμισμένη (recompensated) κίρρωση: Μετά την εμφάνιση επιπλοκών, η ηπατική λειτουργία και η κλινική σταθερότητα αποκαθίστανται, χάρη στον έλεγχο της υποκείμενης αιτίας.

Η διεθνής συναίνεση Baveno VIII του 2026 εξειδίκευσε αυτά τα κριτήρια. Η επαναρρύθμιση προϋποθέτει τον έλεγχο της υποκείμενης αιτίας, τη διαρκή βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας και την υποχώρηση των σχετικών επιπλοκών για διάστημα μεγαλύτερο των έξι συνεχόμενων μηνών. Το κοιλιακό υγρό πρέπει να υποχωρήσει χωρίς τη χρήση διουρητικών, ενώ η ηπατική σύγχυση πρέπει να απουσιάζει, χωρίς να απαιτείται η ειδική θεραπεία της.

Το να αισθάνεται κάποιος απλώς καλύτερα ή να παρουσιάζει βελτίωση σε μία εξέταση αίματος δεν αρκεί για να τεκμηριωθεί η επαναρρύθμιση.

Τι διαπίστωσε πρόσφατη έρευνα

Σε μια πολυκεντρική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Hepatology, ερευνητές παρακολούθησαν 633 άτομα με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, που οφειλόταν στην κατανάλωση αλκοόλ, σε 17 κέντρα στην Ευρώπη και την Ασία, αφού οι ασθενείς διέκοψαν την κατανάλωση αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 197 ασθενείς πέτυχαν επαναρρύθμιση. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές περιόδους παρακολούθησης και τα αποτελέσματα, οι ερευνητές εκτίμησαν μια αθροιστική επίπτωση 33,8% σε βάθος πενταετίας, δηλαδή περίπου 1 στα 3 άτομα στον συγκεκριμένο πληθυσμό της μελέτης.

Οι ασθενείς που παρουσίασαν βελτίωση είχαν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση, ιδίως όταν διατηρήθηκε η αποχή από το αλκοόλ. Όσοι σταμάτησαν να πίνουν νωρίτερα (πριν εμφανιστούν περαιτέρω επιπλοκές) είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν βελτίωση.

Υπάρχουν δύο σημαντικές διευκρινίσεις. Η παρούσα μελέτη παρατήρησης δεν μπορεί να προβλέψει την ανάρρωση σε ατομικό επίπεδο, ενώ βασίστηκε στον παλαιότερο ορισμό της «επαναρρύθμισης» (recompensation) κατά Baveno VII, και όχι στα αναθεωρημένα κριτήρια του 2026.

Το ποσοστό «ένας στους τρεις» ΔΕΝ αποτελεί δείκτη ανάρρωσης για το σύνολο των ατόμων με κίρρωση, ειδικά για εκείνους των οποίων η ηπατική βλάβη οφείλεται σε άλλες αιτίες.

Ποιες θεραπείες μπορούν να δώσουν στο ήπαρ την ευκαιρία να ανακάμψει;

Η σημαντικότερη παρέμβαση είναι η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε τη βλάβη:

Κίρρωση σχετιζόμενη με το αλκοόλ : Η πλήρης και διαρκής αποχή από το αλκοόλ μπορεί να βελτιώσει την ηπατική λειτουργία και να μειώσει τις επιπλοκές. Άτομα με σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ ενδέχεται να χρειαστούν αποτοξίνωση υπό ιατρική επίβλεψη, καθώς και συνεχή υποστήριξη.

: Η πλήρης και διαρκής αποχή από το αλκοόλ μπορεί να βελτιώσει την ηπατική λειτουργία και να μειώσει τις επιπλοκές. Άτομα με σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ ενδέχεται να χρειαστούν αποτοξίνωση υπό ιατρική επίβλεψη, καθώς και συνεχή υποστήριξη. Ηπατίτιδα C : Τα αντιικά φάρμακα μπορούν να θεραπεύσουν την λοίμωξη, επιτρέποντας ενίοτε τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, αν και η εγκατεστημένη κίρρωση εξακολουθεί να απαιτεί ιατρική παρακολούθηση.

: Τα αντιικά φάρμακα μπορούν να θεραπεύσουν την λοίμωξη, επιτρέποντας ενίοτε τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, αν και η εγκατεστημένη κίρρωση εξακολουθεί να απαιτεί ιατρική παρακολούθηση. Ηπατίτιδα B : Η αντιική θεραπεία μπορεί να καταστείλει τον ιό και να περιορίσει την περαιτέρω βλάβη.

: Η αντιική θεραπεία μπορεί να καταστείλει τον ιό και να περιορίσει την περαιτέρω βλάβη. Μεταβολική ή αυτοάνοση ηπατική νόσος: Η κατάλληλη θεραπεία της υποκείμενης πάθησης μπορεί να σταθεροποιήσει το ήπαρ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να βελτιώσει την λειτουργία του. Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με την επίτευξη «επαναρρύθμισης» (recompensation) διαφέρουν ανάλογα με την αιτιολογία.

Οι θεραπείες αυτές ΔΕΝ έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα σε όλους τους ασθενείς.

Σημαίνει η «επαναρρύθμιση» (recompensation) ότι η κίρρωση έχει υποχωρήσει πλήρως;

Όχι. Η κλινική βελτίωση και η αναστροφή της ίνωσης (ουλών) αποτελούν διαφορετικά μεγέθη.

Με την επιτυχή θεραπεία, ορισμένες ουλές στο ήπαρ ενδέχεται να υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο. Ένα άτομο μπορεί να ανακτήσει καλύτερη ηπατική λειτουργία και να παρουσιάζει λιγότερες επιπλοκές, ενώ παράλληλα παραμένουν η δομική βλάβη και η αυξημένη πίεση στα αιμοφόρα αγγεία του ήπατος.

Γι' αυτόν τον λόγο, οι ασθενείς που παρουσιάζουν βελτίωση εξακολουθούν να χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση. Σε άτομα με κίρρωση μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνος του ήπατος, ακόμη και αφού έχει τεθεί υπό έλεγχο η αρχική αιτία της νόσου. Οι ειδικοί συνιστούν συνήθως παρακολούθηση περίπου ανά εξάμηνο, με τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων στο ήπαρ και, ενίοτε, εξετάσεων αίματος.

Επίσης, η βελτίωση της κατάστασης δεν θα πρέπει να οδηγήσει κανέναν στη διακοπή της συνταγογραφημένης θεραπείας, στην ακύρωση της παρακολούθησης ή στην αποχώρηση από τη διαδικασία αξιολόγησης για μεταμόσχευση ήπατος, χωρίς τη συμβουλή του θεράποντος ειδικού.

Μήπως η ανάρρωση μεταβάλλει το προσδόκιμο επιβίωσης;

Η επανεπίτευξη επαναρρύθμισης (recompensation) συνδέεται με σημαντικά καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με την παραμονή σε κατάσταση μη-αντιρρόπησης (decompensation). Ωστόσο, τα ευρήματα μιας μελέτης σχετικά με την επιβίωση δεν μπορούν να μεταφραστούν σε αξιόπιστη πρόβλεψη για ένα συγκεκριμένο άτομο.

Οι ηπατολόγοι αξιολογούν τη συνολική εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των επιπλοκών, των αιματολογικών εξετάσεων, της νεφρικής λειτουργίας και των βαθμολογιών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της σοβαρότητας της ηπατικής νόσου. Ορισμένα άτομα, παρά τη θεραπεία, εξακολουθούν να χρειάζονται αξιολόγηση για μεταμόσχευση.

Συμπέρασμα

Η κίρρωση δεν αποτελεί πάντα μονόδρομο προς την ηπατική ανεπάρκεια. Για ορισμένους ασθενείς, ο έλεγχος της αιτίας της βλάβης μπορεί να αποκαταστήσει την λειτουργική ικανότητα του ήπατος σε σημαντικό βαθμό, ακόμη και μετά την εμφάνιση επιπλοκών.

Η ουσιαστική διάκριση έγκειται στο ότι η βελτίωση της κατάστασης είναι εφικτή. Ωστόσο, η ίαση δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αποκλειστικά και μόνο από τη βελτίωση των συμπτωμάτων.

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