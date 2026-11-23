Snapshot Η 24χρονη ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ συνελήφθη και κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια σε τηλεφωνικές απάτες.

Η καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συνδέεται με κύκλωμα που απέσπασε πάνω από 500.000 ευρώ από ηλικιωμένους μέσω τηλεφωνικών απάτων.

Ο 30χρονος οδηγός του οχήματος, που εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα αστυνομικού και διέφυγε, είναι γνωστός στις Αρχές και αναζητείται.

Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές για να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα από τα θύματά τους.

Η καταδίωξη αποκάλυψε τη δράση της εγκληματικής ομάδας και ο αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Στην Ανακριτή Ιωαννίνων οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η 24χρονη ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που ενεπλάκη στην επεισοδιακή καταδίωξη που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, η οποία κατέληξε στο προαύλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στα Ιωάννινα.

Η υπόθεση συνδέεται με τη δράση οργανωμένης ομάδας τηλεφωνικών απατών, η οποία φέρεται να είχε αποσπάσει από ηλικιωμένους χρήματα και τιμαλφή αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος της 24χρονης αποδίδεται, μεταξύ άλλων, κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για συνέργεια στις τηλεφωνικές απάτες που φέρεται να διέπραττε το κύκλωμα. Παράλληλα, αντιμετωπίζει και κατηγορίες που σχετίζονται με την επεισοδιακή καταδίωξη και τον τραυματισμό αστυνομικού. Κατά την απολογία της, η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα των τηλεφωνικών απατών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τη δράση του.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, καθώς και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Φυγάς μετά την καταδίωξη - Απέσπασε μισό εκατ. σε απάτες, είχε συλληφθεί για ληστείες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον οδηγό του αυτοκινήτου που εμβόλισε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα αστυνομικού κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής καταδίωξης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει μετά το επικίνδυνο περιστατικό, έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές και αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για πρόσωπο γνώριμο στις διωκτικές Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν την Αστυνομία για σειρά αδικημάτων.

Στις υποθέσεις με τις οποίες φέρεται να έχει συνδεθεί περιλαμβάνονται απάτες, υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός προσώπου που είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των Αρχών, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι δικαστικές εξελίξεις ή η έκβαση κάθε προηγούμενης υπόθεσης.

Αυτός είναι ο οδηγός που αναζητείται

Ο οδηγός του οχήματος, η ταυτότητα του οποίου έχει εξακριβωθεί, είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στη φωτογραφία που έχει εξασφαλίσει το Newsbomb.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στον εντοπισμό του, ενώ παράλληλα επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους δύο συνεπιβάτες που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο την ώρα της καταδίωξης.

Η σύλληψή του αποτελεί βασική προτεραιότητα της έρευνας, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση τόσο των συνθηκών της καταδίωξης όσο και της δράσης της φερόμενης εγκληματικής ομάδας.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πρόοδος των ερευνών μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των εμπλεκομένων, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συλλήψεων.

Από τη Δυτική Αττική στα Ιωάννινα για τηλεφωνικές απάτες

Η έρευνα για την καταδίωξη αποκάλυψε τη σύνδεση του οχήματος με σειρά τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δράστες φέρονται να προσποιούνταν είτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ είτε τους λογιστές, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Επικαλούμενοι δήθεν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή φορολογικές εκκρεμότητες, κατόρθωναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μόνο σε μία από τις περιπτώσεις, ηλικιωμένη γυναίκα παρέδωσε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Η συνολική αξία της λείας από τις πέντε υποθέσεις που έχουν συνδεθεί με τη δράση της ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Η καταδίωξη που οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης τους

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικός της Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε το ύποπτο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός αγνόησε το σήμα για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το όχημα κατευθύνθηκε στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου παρέσυρε την μπάρα εισόδου.

Στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη διαφυγή, ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στην πορεία του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός, ωστόσο, επιτάχυνε και εμβόλισε τη μηχανή, αναγκάζοντας τον αστυνομικό να απομακρυνθεί για να προστατευτεί.

Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του οχήματος, το οποίο τελικά κατάφερε να διαφύγει.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο πόδι ο αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» και έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

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