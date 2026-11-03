Νταντά της γειτονιάς: Αλλαγή στον προγραμματισμό του MEGA μετά τον θάνατο του Διονύση Φερεντίνου

Snapshot Η κωμική σειρά «Η Νταντά της γειτονιάς» θα προβάλλεται μόνο κάθε Πέμπτη λόγω περιορισμένου αριθμού επεισοδίων μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου.

Η παραγωγή της σειράς θα συνεχιστεί με μειωμένους ρυθμούς μέχρι να επανέλθει στην κανονική ροή γυρισμάτων.

Η σειρά διαδραματίζεται στο Περιστέρι και αφηγείται την ιστορία του Γιάννη, ενός συνταξιούχου δασκάλου, και της νεαρής Χριστίνας που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της.

Ο Γιάννης επιλέγεται από λάθος σε ένα κρατικό πρόγραμμα για να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς», παρά το γεγονός ότι δεν το αιτήθηκε ποτέ. Snapshot powered by AI

Η νέα κωμική σειρά του MEGA, «Η Νταντά της γειτονιάς», έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα και είχε προγραμματιστεί να κρατά συντροφιά δύο φορές την εβδομάδα. Όμως, ο ξαφνικός θάνατος του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, που υπέγραφε το σίριαλ, αλλάζει τα δεδομένα.

Τα στελέχη του Μεγάλου καναλιού αποφάσισαν «Η Νταντά της γειτονιάς» να παίζεται μόνο κάθε Πέμπτη, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός έτοιμων επεισοδίων. Η προβολή θα συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό μέχρι η παραγωγή να επιστρέψει στην κανονική ροή γυρισμάτων.

Για την ιστορία, η σειρά εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος. Από τότε που έχασε τη γυναίκα του, η ζωή του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά του, η νεαρή Χριστίνα (Ρένα Λύκου) πασχίζει να μεγαλώσει μόνη τα δυο παιδιά της, την 7χρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα σαντουιτσάδικο. Ένα γραφειοκρατικό λάθος θα διασταυρώσει τους δρόμους τους, όταν ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα – το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ – να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς».

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