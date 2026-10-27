Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση του ασθενοφόρου και η έρευνα του ΕΚΑΒ

Ο σκηνοθέτης πέθανε σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο σπίτι του, στα νότια προάστια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Ρεπορτάζ

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Διονυσία Προκόπη, Ρεπορτάζ

Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση του ασθενοφόρου και η έρευνα του ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος πέθανε σε ηλικία 51 ετών από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στα νότια προάστια.
  • Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε με καθυστέρηση 40 λεπτών μετά την κλήση για το επεισόδιο, γεγονός που ερευνάται από τον Οργανισμό.
  • Η έρευνα του ΕΚΑΒ εξετάζει όλες τις διαδικασίες από τη λήψη της κλήσης έως την ανταπόκριση του ασθενοφόρου.
  • Η κηδεία του Διονύση Φερεντίνου θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και η πρεμιέρα της σειράς «Η νταντά της γειτονιάς», αφιερωμένη στη μνήμη του.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), την οποία διέταξε ο πρόεδρος του Οργανισμού, όταν έγινε γνωστό ότι το ασθενοφόρο έφτασε με 40 λεπτά καθυστέρηση, στο σπίτι του Διονύση Φερεντίνου. Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, από το οποίο κατέληξε, σε ηλικία 51 ετών.

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα όσα έχουν καταγραφεί στο ΕΚΑΒ. Γιατί μεσολάβησε αυτός ο χρόνος των 40 λεπτών, από την κλήση στο Κέντρο μέχρι να φθάσουν οι διασώστες στο περιστατικό, θα το δείξει η προκαταρκτική διερεύνηση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ΕΔΕ.

Αυτή τη στιγμή διερευνώνται οι συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού και στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα, από τη λήψη και αξιολόγηση της κλήσης έως την ανταπόκριση του ασθενοφόρου, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες αλλά και οι χρόνοι διαχείρισης.

Το χρονικό

Ο σκηνοθέτης βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια, όταν παραπονέθηκε για έντονο πόνο στην πλάτη και δυσκολία στο περπάτημα. Περίπου 20 λεπτά μετά, υπέστη ανακοπή καρδιάς και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο περίπου 40 λεπτά μετά την κλήση στο κέντρο άμεσης βοήθειας. Ο Διονύσης Φερεντίνος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την Πέμπτη η κηδεία του

Η κηδεία του Διονύση Φερεντίνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Με μια συγκινητική ανάρτηση, το MEGA αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του.

«Η οικογένεια του MEGA αποχαιρετά με θλίψη τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Διονύση Φερεντίνο», αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός.

https://www.instagram.com/p/De9lUSslABj/

Μάλιστα, η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του MEGA «Η νταντά της γειτονιάς», στην οποία εργαζόταν το τελευταίο διάστημα ο σκηνοθέτης, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

Ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών και είχε εργαστεί ως σκηνοθέτης σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Στη διαδρομή του περιλαμβάνονται οι σειρές «Έχω παιδιά» του MEGA και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του ALPHA, καθώς και η ταινία «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού». Είχε, επίσης, συμμετάσχει σε παραγωγές όπως τα «Υπέροχα πλάσματα» και οι «Νύφες».

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα κωμική σειρά του MEGA «Η νταντά της γειτονιάς».

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