Πέθανε ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος

Ο αιφνίδιος θάνατος του σκηνοθέτη σκόρπισε θλίψη στον τηλεοπτικό κόσμο

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πέθανε ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος
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  • Ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 51 ετών από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στα νότια προάστια.
  • Ήταν γνωστός για τη σκηνοθεσία σειρών όπως το «Έχω παιδιά» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».
  • Βρισκόταν σε δημιουργική φάση με το σίριαλ «Η νταντά της γειτονιάς» που επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στο MEGA.
  • Είχε συμμετάσχει επίσης στη σκηνοθεσία των πρότζεκτ «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», «Υπέροχα πλάσματα» και «Νύφες».
  • Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε όλους τους συντελεστές των έργων του.
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Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 51 ετών, άφησε ο Διονύσης Φερεντίνος, ο σκηνοθέτης της μικρής οθόνης που έβαλε την υπογραφή του σε γνωστές σειρές όπως το «Έχω παιδιά» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότιαπροάστια.

Ο Διονύσης Φερεντίνος βρισκόταν σε μία εξαιρετικά δημιουργική φάση, καθώς σε λίγες ημέρες κάνει πρεμιέρα το σίριαλ «Η νταντά της γειτονιάς» στο MEGA.

Εδώ και καιρό είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα, ενώ όλοι οι συντελεστές φαίνεται ότι είναι σε σοκ με την είδηση.

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο τηςτηλεόρασης, ενώ συμμετείχε ως σκηνοθέτης και στα πρότζεκτ «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», «Υπέροχα πλάσματα» και «Νύφες».

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