Οι πιο εντυπωσιακές Halloween μεταμφιέσεις των celebrities που έγραψαν ιστορία

Snapshot Οι celebrities επιδεικνύουντυπωσιακές και συχνά περίτεχνες μεταμφιέσεις για το Halloween, εμπνευσμένες από τον κινηματογράφο, τη μουσική και την ποπ κουλτούρα.

Η Χάιντι Κλουμ ξεχωρίζει με πολυδιάστατες και θεαματικές εμφανίσεις, όπως η μεταμφίεσή της σε γιγάντιο παγώνι το 2023, συνοδευόμενη από χορευτές και τη συμμετοχή του συζύγου της.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει υιοθετήσει πρωτότυπες μεταμφιέσεις, όπως η αναπαράσταση της κόρης της Νορθ Γουέστ με μπλε μαλλιά, ενώ στο παρελθόν έχει εμφανιστεί ως Μιστίκ και Σερ.

Η Κάιλι Τζένερ εντυπωσίασε το 2022 με μια υψηλής ραπτικής δημιουργία εμπνευσμένη από τη «Νύφη του Φρανκενστάιν», ενώ το 2023 εμφανίστηκε με την Κένταλ ως χαρακτήρες από το «Batman Forever».

Το άρθρο καταγράφει 30 από τις πιο αξιομνημόνευτες celebrity μεταμφιέσεις από το 1988 έως το 2025, μεταξύ των οποίων εμφανίσεις όπως της Lady Gaga ως Έντουαρντ ο Ψαλιδόχειρας και της Μπιγιονσέ ως Prince. Snapshot powered by AI

Οι celebrities έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν σε ρυθμούς Halloween, επιστρατεύοντας φαντασία, εντυπωσιακά κοστούμια και μεταμορφώσεις που συχνά ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Από εμβληματικές εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον κινηματογράφο και τη μουσική μέχρι αναφορές στην ποπ κουλτούρα και ευφάνταστες οικογενειακές μεταμφιέσεις, ορισμένες από αυτές έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Η Κιμ Καρντάσιαν, που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζει το Halloween ως μια ευκαιρία για εντυπωσιακές εμφανίσεις, δημοσίευσε φωτογραφίες της μία εβδομάδα πριν από τις 31 Οκτωβρίου, μεταμφιεσμένη στην ίδια της την κόρη, Νορθ Γουέστ. Η τηλεπερσόνα υιοθέτησε το χαρακτηριστικό ηλεκτρίκ μπλε χρώμα των μαλλιών της έφηβης κόρης της, προσθέτοντας ακόμη μία ανατρεπτική μεταμφίεση στη συλλογή της.

Στο παρελθόν, η Καρντάσιαν έχει εμφανιστεί ως αλιγάτορας, ως Μιστίκ από τους «X-Men», αλλά και ως Σερ. Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη διάσημη που επενδύει κάθε χρόνο σε περίτεχνες μεταμορφώσεις.

Η Χάιντι Κλουμ, η οποία θεωρείται η ανεπίσημη βασίλισσα του Halloween, έχει συνδέσει το όνομά της με το ετήσιο πάρτι της και τις μεταμφιέσεις που παρουσιάζει κάθε φορά.

Έχει γίνει ένα γιγάντιο σκουλήκι, η Μέδουσα, ο Ε.Τ., η πριγκίπισσα Φιόνα από το «Shrek» και η Τζέσικα Ράμπιτ.

Το 2023, μάλιστα, μετέτρεψε τη μεταμφίεσή της σε ομαδική υπόθεση, καθώς χορευτές ανέλαβαν να σχηματίσουν τα φτερά του γιγάντιου παγονιού που υποδυόταν, ενώ ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτς, εμφανίστηκε ως το αυγό του παγονιού.

Η Πάρις Χίλτον έχει επίσης υιοθετήσει κατά καιρούς εμβληματικά looks της ποπ κουλτούρας, με ιδιαίτερη αδυναμία στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Έχει αναπαραστήσει το κόκκινο δερμάτινο σύνολο από το βίντεο κλιπ του «Oops!... I Did It Again», τη σχολική εμφάνιση από το «...Baby One More Time» και τη στολή αεροσυνοδού από το «Toxic».

Από την άλλη, η Κάιλι Τζένερ ξεχώρισε το 2022 με μια εντυπωσιακή δημιουργία υψηλής ραπτικής, σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη από τον Ζαν Πολ Γκοτιέ και τον Γκλεν Μάρτενς, εμπνευσμένη από τη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της ομώνυμης ταινίας του 1935.

Την επόμενη χρονιά, εμφανίστηκε μαζί με την αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, ως Sugar και Spice, τις χαρακτήρες από την ταινία «Batman Forever» του 1995.

Ακολουθούν 30 από τις πιο αξιομνημόνευτες celebrity μεταμφιέσεις που έχουν ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, από την Κερ και τη Σίντι Κρόφορντ μέχρι τη Lady Gaga και τους Μπίμπερ.

Οι πιο αξιομνημόνευτες μεταμφιέσεις των celebrities

1. Σερ, 1988

Η Σερ εμφανίστηκε ως Κλεοπάτρα στο αποκριάτικο πάρτι του σχεδιαστή Μπομπ Μάκι, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση εμπνευσμένη από την εμβληματική βασίλισσα της Αιγύπτου.

2. Σίντι Κρόφορντ, 1996

Το διάσημο μοντέλο μεταμορφώθηκε σε Μέριλιν Μονρόε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Tonight Show with Jay Leno», σε ένα ξεχωριστό Halloween τηλεοπτικό στιγμιότυπο.

https://www.instagram.com/p/DBzr1qgOU8s/

3. Ντέμι Μουρ, 1997

Η Ντέμι Μουρ επέλεξε να μεταμφιεστεί στον Γκόμεζ Άνταμς από την οικογένεια Άνταμς, σε αποκριάτικο πάρτι για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Children Affected by AIDS Foundation.

4. Μαράια Κάρεϊ, 2003

Η Μαράια Κάρεϊ εμφανίστηκε ως γοργόνα στο Halloween πάρτι που διοργάνωσε στο Λονδίνο.

5. Πάρις Χίλτον, 2005

Η Πάρις Χίλτον επέλεξε την κλασική εμφάνιση του κουνελιού του Playboy, στο Halloween Mansion Party που διοργάνωσε η Χέιλι Νταφ.

6. Αλέξα Τσανγκ, 2008

Η Αλέξα Τσανγκ μεταμορφώθηκε στη Μαρία Αντουανέτα για το Halloween πάρτι Browns Focus, επιλέγοντας ένα look εμπνευσμένο από τη γαλλική βασιλική αυλή.

7. Κέιτ Μος, 2012

Η Κέιτ Μος εμφανίστηκε ως Μορτίσια Άνταμς από την «Οικογένεια Άνταμς», ενώ ο τότε σύζυγός της, Τζέιμι Χινς, υποδύθηκε τον Γκόμεζ Άνταμς.

8. Τέιλορ Σουίφτ και Ιντίνα Μένζελ, 2015

Η Τέιλορ Σουίφτ μεταμφιέστηκε στον Όλαφ και η Ιντίνα Μένζελ στην Έλσα από την ταινία «Frozen». Οι δύο τους εμφανίστηκαν σε μια ξεχωριστή έκπληξη κατά τη διάρκεια της περιοδείας «1989 World Tour» στην Τάμπα, ερμηνεύοντας το «Let It Go».

9. Lady Gaga, 2017

Η Lady Gaga επέλεξε να μεταμορφωθεί στον Έντουαρντ τον Ψαλιδόχερη, τον εμβληματικό χαρακτήρα της ομώνυμης ταινίας του Τιμ Μπάρτον, που κυκλοφόρησε το 1990.

https://www.instagram.com/p/DQdVPJ6jKWo/

10. Αριάνα Γκράντε, 2019

Η Αριάνα Γκράντε εμπνεύστηκε από το «Pig Face», έναν χαρακτήρα του «The Twilight Zone», για το Halloween πάρτι της, επιλέγοντας μια μεταμφίεση που παρέπεμπε στον κόσμο του τρόμου.

11. Η οικογένεια Καρντάσιαν - Γουέστ, 2019

Η Κιμ Καρντάσιαν και η οικογένειά της εμφανίστηκαν ως «West Worms», σε μια ομαδική μεταμφίεση που παρέπεμπε σε γιγάντια σκουλήκια.

12. Κάρντι Μπι, 2020

Η Κάρντι Μπι μεταμορφώθηκε στη Μέδουσα, τη μυθολογική μορφή με τα φίδια αντί για μαλλιά, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία.

13. Χάρι Στάιλς, 2021

Ο Χάρι Στάιλς εμφανίστηκε ως Ντόροθι από τον «Μάγο του Οζ», στο πλαίσιο της συναυλίας του «Harryween» κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Love on Tour».

14. Κάιλι Τζένερ, 2022

Η Κάιλι Τζένερ επέλεξε τη «Νύφη του Φρανκενστάιν», εμπνευσμένη από την ταινία του 1935. Για τη μεταμφίεσή της φόρεσε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του οίκου Ζαν Πολ Γκοτιέ, με την υπογραφή του Γκλεν Μάρτενς.

https://www.instagram.com/p/CkRlCCXP3EU/

15. Λίζο, 2022

Η Λίτζο μεταμορφώθηκε στη Μαρτζ Σίμπσον από τη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», υιοθετώντας το χαρακτηριστικό μπλε μαλλί της ηρωίδας.

https://www.instagram.com/p/CkTvKo7Oke9/

16. Άντισον Ρέι, 2022

Η Άντισον Ρέι αναπαρέστησε την εμφάνιση της Lady Gaga από τα MTV Video Music Awards του 2009, επιλέγοντας ένα look που παρέπεμπε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ποπ σταρ.

17. Κένταλ και Κάιλι Τζένερ, 2023

Οι δύο αδελφές επέλεξαν τις Sugar και Spice από την ταινία «Batman Forever» του 1995, αναβιώνοντας τους χαρακτήρες της κινηματογραφικής παραγωγής.

https://www.instagram.com/reel/DQWRarFkZfQ/

18. Μέγκαν Θι Στάλιον, 2023

Η Μέγκαν Θι Στάλιον εμπνεύστηκε από τον ιδιαίτερο κόσμο του Τιμ Μπάρτον και μεταμφιέστηκε σε ένα από τα λουλούδια της ταινίας «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» του 2010.

https://www.instagram.com/p/CzAFoPpPNQh/

19. Ανόκ Γιάι, 2023

Το μοντέλο Ανόκ Γιάι μεταμορφώθηκε στη βασίλισσα Άκασα, την οποία υποδύθηκε η Αλίγια στο φιλμ «Queen of the Damned» του 2002. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο ετήσιο Halloween πάρτι της Χάιντι Κλουμ.

https://www.instagram.com/p/DPqq7yhCKBt/

20. Κέκε Πάλμερ, 2023

Η Κέκε Πάλμερ επέλεξε τη «Νύφη του Φρανκενστάιν», ενώ ο οκτώ μηνών γιος της, Λίο, μεταμφιέστηκε στον δρ. Φρανκενστάιν, δημιουργώντας ένα ταιριαστό ντουέτο εμπνευσμένο από τις ιστορίες τρόμου.

https://www.instagram.com/reel/CzGtTOSu0fG/

21. Χάιντι Κλουμ, 2023

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε με τη μεταμφίεσή της σε γιγάντιο παγώνι, στο ετήσιο Halloween πάρτι της. Η εμφάνιση απαιτούσε τη συμμετοχή χορευτών, οι οποίοι σχημάτιζαν τα φτερά του πτηνού, ενώ ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτς, συμπλήρωνε το concept ως αυγό παγονιού.

22. Μπιγιονσέ, 2024

Η Μπιγιονσέ τίμησε τον θρυλικό Prince, μεταμφιεζόμενη στον εμβληματικό μουσικό και αναβιώνοντας το χαρακτηριστικό του στιλ.

https://www.instagram.com/p/DTEYbdsDEF8/

23. Κένταλ Τζένερ και Χέιλι Μπίμπερ, 2024

Η Κένταλ Τζένερ και η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξαν να αναπαραστήσουν τις Πάρις Χίλτον και Νικόλ Ρίτσι από το τηλεοπτικό ριάλιτι «The Simple Life», αναβιώνοντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες της ποπ κουλτούρας των αρχών της δεκαετίας του 2000.

https://www.instagram.com/p/DBzQRnKxtbJ/

24. Ντέμι Λοβάτο, 2025

Η Ντέμι Λοβάτο επέλεξε μια αυτοαναφορική μεταμφίεση, υποδυόμενη την «Poot» Λοβάτο, ένα διαδικτυακό meme που είχε γίνει viral το 2015.

25. Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Νταβίντ, 2025

Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Νταβίντ εμπνεύστηκαν από το «The Rocky Horror Show», εμφανιζόμενοι ως Φρανκ-Ν-Φέρτερ και Ριφ Ραφ αντίστοιχα, στο Halloween πάρτι των Βας Τζ. Μόργκαν και Μάικλ Μπράουν.

26. Τζάστιν, Χέιλι και Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ, 2025

Η οικογένεια Μπίμπερ επέλεξε μια οικογενειακή μεταμφίεση, εμπνευσμένη από τους «Απίθανους» («The Incredibles»), με τον Τζάστιν, τη Χέιλι και τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ, να υιοθετούν τους χαρακτήρες της γνωστής ταινίας κινουμένων σχεδίων.

https://www.instagram.com/p/DQhkdagEpbD/

27. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 2025

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μεταμορφώθηκε στη Wonder Woman, αλλά και σε δύο ακόμη γνωστούς χαρακτήρες, την Barbie και τον Φρεντ Φλίντστοουν, στο πλαίσιο του Halloween σόου «Short n’ Spooky», κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Short n’ Sweet».

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