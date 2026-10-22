Χαλκιδική: Ιερέας τρομοκράτησε μικρούς μαθητές για να μη γιορτάσουν το… Halloween

Snapshot Ιερέας στη Χαλκιδική επισκέφτηκε δημοτικό σχολείο και κήρυξε κατά του Halloween, τρομοκρατώντας τους μαθητές.

Ο ιερέας μοίρασε φυλλάδια που αποθάρρυναν τον εορτασμό του Halloween και προωθούσαν το φως και την αλήθεια.

Μητέρα μαθητή κατήγγειλε ότι η επίσκεψη έγινε χωρίς ενημέρωση των γονέων και ότι το παιδί της τρομοκρατήθηκε έντονα.

Ο Σύλλογος Γονέων ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί φόβος ή αναστάτωση στα παιδιά, αλλά τόνισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση πριν τέτοιες επισκέψεις. Snapshot powered by AI

Ιερέας στη Χαλκιδική παρενέβη σε σχολείο και έκανε κήρυγμα κατά του Halloween, τρομοκρατώντας τους μαθητές.

Ο ιερέας επισκέφτηκε δημοτικό σχολείο στη Χανιώτη Χαλκιδικής και σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, πραγματοποίησε ομιλία κατά του εορτασμού του Halloween και μοίρασε στους μαθητές φυλλάδια που έγραφαν «Δεν επιλέγω το φόβο, γιορτάζω το φως. Λέω όχι στο Halloween, αγκαλιάζω την αλήθεια».

Μητέρα μαθητή κατήγγειλε ότι η επίσκεψη έγινε χωρίς ενημέρωση των γονέων και ότι το παιδί της τρομοκρατήθηκε, βλέποντας εφιάλτες ότι θα πεθάνει γιατί έκανε αμαρτίες.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι με βάση την ενημέρωση που είχαν από γονείς δεν τους έχει μεταφερθεί η αίσθηση και η εικόνα φόβου ή αναστάτωσης των παιδιών μετά από την επίσκεψη του ιερέα, αλλά ως σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση.