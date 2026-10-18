Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες

Snapshot Η ξηρασία και η υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού προκάλεσαν σοβαρή μείωση στην παραγωγή κολοκύθας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με παραδείγματα αγροκτημάτων που παρήγαγαν μόνο 50 κολοκύθες αντί για 10.000.

Οι κολοκύθες που συγκομίστηκαν είναι σημαντικά μικρότερες και δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης ενόψει Halloween.

Η ξηρασία επιβάρυνε επίσης την κτηνοτροφία, καθώς το νερό προοριζόταν για τα ζώα αντί για το πότισμα της καλλιέργειας.

Οι παραγωγοί ανησυχούν για την επόμενη χρονιά λόγω πιθανής νέας ξηρασίας από το φαινόμενο Ελ Νίνιο και εξετάζουν αλλαγές στις καλλιέργειες.

Οι πωλητές κολοκύθας δεν διαθέτουν αποθέματα για να καλύψουν τη ζήτηση, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενα χρόνια. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπο με έλλειψη κολοκύθας βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει του φετινού Halloween, καθώς η ζέστη και η ξηρασία περιόρισαν δραστικά την παραγωγή.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι ξηρές συνθήκες έπληξαν σοβαρά τις καλλιέργειες. Πολλές κολοκύθες δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς, ενώ όσες έφθασαν στη συγκομιδή είναι πολύ μικρότερες από το συνηθισμένο.

Από τις 10.000 κολοκύθες στις 50

Η Λιζ Πάτερσον και ο Άντριου Κινγκ γνωρίζουν από πρώτο χέρι το μέγεθος της ζημιάς. Εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργούν με επιτυχία μια καλλιέργεια κολοκύθας στο αγρόκτημα Ruffins Farm, στο Μπέρι Σεντ Έντμουντς του Σάφολκ.

Φέτος, όμως, δεν μπόρεσαν να διαθέσουν κολοκύθες στο κοινό, καθώς η ξηρασία έπληξε σημαντικά την επιχείρησή τους.

«Οι κολοκύθες απλώς δεν μεγάλωσαν φέτος. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να ποτίσουμε, έχουμε νερό, αλλά έχουμε επίσης 500 προβατίνες αναπαραγωγής, οπότε έπρεπε να δώσουμε το νερό σε αυτές», δήλωσε η Πάτερσον στο πρακτορείο PA.

«Νομίζω ότι έκανε και υπερβολική ζέστη. Δεν έγινε επικονίαση, οπότε η καλλιέργεια ουσιαστικά απέτυχε εντελώς», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, η ξηρασία είχε «τρομερές συνέπειες για εμάς, οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, επειδή δεν φύτρωσε ούτε το χορτάρι για τα πρόβατά μας».

«Λόγω της ξηρασίας δυσκολευόμασταν να ταΐσουμε τα πρόβατά μας και οι κολοκύθες δεν μεγάλωσαν καθόλου. Ήταν πραγματικά στενάχωρο και ανησυχητικό», είπε.

Τα προηγούμενα χρόνια, το ζευγάρι παρήγαγε περίπου 10.000 κολοκύθες. Φέτος αναπτύχθηκαν μόλις περίπου 50.

Φόβοι και για την επόμενη χρονιά

Οι δύο παραγωγοί φοβούνται ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φέρει νέα ξηρασία την επόμενη χρονιά. Όπως λένε, η προοπτική αυτή τους έχει αναγκάσει να λάβουν ορισμένες «σημαντικές αποφάσεις».

«Επειδή, όμως, ο κόσμος μάς γνωρίζει για τις κολοκύθες μας και τις αγαπά τόσο πολύ, θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοράσουμε σπόρους και θα σπείρουμε ξανά», ανέφερε η Πάτερσον.

«Αν δεν πετύχει, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό το κλίμα δεν προσφέρεται για κολοκύθες. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;»

Μικρότερες κολοκύθες, χωρίς αποθέματα

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Νάιαλ Σμιθ, ο οποίος εργάζεται στο Picking Patch, έναν εποχικό χώρο αγροτικών δραστηριοτήτων στο Νιου Φόρεστ, δήλωσε ότι «είναι το δεύτερο καλοκαίρι που αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με το νερό».

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, φέτος οι υπεύθυνοι ζήτησαν από ένα τοπικό οικογενειακό αγρόκτημα να καλλιεργήσει τις κολοκύθες για τις εκδηλώσεις τους ενόψει Halloween.

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε κάποιες κολοκύθες, αλλά ακόμη και η μεγαλύτερη είναι κατά 50% έως 60% μικρότερη από το συνηθισμένο μέγεθος», εξήγησε.

«Έτσι, αναδιαμορφώσαμε κάπως αυτό που προσφέρουμε. Έχουμε μια αγορά κολοκύθας, ο χώρος είναι πολύ όμορφος, αλλά έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στις δραστηριότητες για το Halloween. Δεν είμαστε πια απλώς ένας χώρος όπου οι επισκέπτες μαζεύουν μόνοι τους κολοκύθες».

Σύμφωνα με τον Σμιθ, οι κολοκύθες είναι φέτος «πολύ μικρότερες» σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ξέρω ότι πολλές καλλιέργειες έχουν πολύ, πολύ απογοητευτική παραγωγή και μέχρι τις ενδιάμεσες σχολικές διακοπές θα έχουν ξεμείνει», είπε.

Όπως τόνισε, οι παραγωγοί και οι πωλητές δεν έχουν επιπλέον ποσότητες για να καλύψουν τη ζήτηση.

«Δεν υπάρχουν αποθέματα. Τις κανονικές χρονιές, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να βρούμε 2.000, 3.000 ή 4.000 κολοκύθες. Φέτος δεν υπάρχει καμία περίπτωση».

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