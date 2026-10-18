Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες

Οι παραγωγοί μετρούν μεγάλες απώλειες μετά το ασυνήθιστα θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Σε ένα αγρόκτημα, αντί για τις περίπου 10.000 κολοκύθες προηγούμενων ετών, φέτος αναπτύχθηκαν μόλις 50.

Δημήτρης Μάνωλης

Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ξηρασία και η υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού προκάλεσαν σοβαρή μείωση στην παραγωγή κολοκύθας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με παραδείγματα αγροκτημάτων που παρήγαγαν μόνο 50 κολοκύθες αντί για 10.000.
  • Οι κολοκύθες που συγκομίστηκαν είναι σημαντικά μικρότερες και δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης ενόψει Halloween.
  • Η ξηρασία επιβάρυνε επίσης την κτηνοτροφία, καθώς το νερό προοριζόταν για τα ζώα αντί για το πότισμα της καλλιέργειας.
  • Οι παραγωγοί ανησυχούν για την επόμενη χρονιά λόγω πιθανής νέας ξηρασίας από το φαινόμενο Ελ Νίνιο και εξετάζουν αλλαγές στις καλλιέργειες.
  • Οι πωλητές κολοκύθας δεν διαθέτουν αποθέματα για να καλύψουν τη ζήτηση, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενα χρόνια.
Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπο με έλλειψη κολοκύθας βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει του φετινού Halloween, καθώς η ζέστη και η ξηρασία περιόρισαν δραστικά την παραγωγή.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι ξηρές συνθήκες έπληξαν σοβαρά τις καλλιέργειες. Πολλές κολοκύθες δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς, ενώ όσες έφθασαν στη συγκομιδή είναι πολύ μικρότερες από το συνηθισμένο.

Από τις 10.000 κολοκύθες στις 50

Η Λιζ Πάτερσον και ο Άντριου Κινγκ γνωρίζουν από πρώτο χέρι το μέγεθος της ζημιάς. Εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργούν με επιτυχία μια καλλιέργεια κολοκύθας στο αγρόκτημα Ruffins Farm, στο Μπέρι Σεντ Έντμουντς του Σάφολκ.

Φέτος, όμως, δεν μπόρεσαν να διαθέσουν κολοκύθες στο κοινό, καθώς η ξηρασία έπληξε σημαντικά την επιχείρησή τους.

«Οι κολοκύθες απλώς δεν μεγάλωσαν φέτος. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να ποτίσουμε, έχουμε νερό, αλλά έχουμε επίσης 500 προβατίνες αναπαραγωγής, οπότε έπρεπε να δώσουμε το νερό σε αυτές», δήλωσε η Πάτερσον στο πρακτορείο PA.

«Νομίζω ότι έκανε και υπερβολική ζέστη. Δεν έγινε επικονίαση, οπότε η καλλιέργεια ουσιαστικά απέτυχε εντελώς», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, η ξηρασία είχε «τρομερές συνέπειες για εμάς, οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, επειδή δεν φύτρωσε ούτε το χορτάρι για τα πρόβατά μας».

«Λόγω της ξηρασίας δυσκολευόμασταν να ταΐσουμε τα πρόβατά μας και οι κολοκύθες δεν μεγάλωσαν καθόλου. Ήταν πραγματικά στενάχωρο και ανησυχητικό», είπε.

Τα προηγούμενα χρόνια, το ζευγάρι παρήγαγε περίπου 10.000 κολοκύθες. Φέτος αναπτύχθηκαν μόλις περίπου 50.

Φόβοι και για την επόμενη χρονιά

Οι δύο παραγωγοί φοβούνται ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φέρει νέα ξηρασία την επόμενη χρονιά. Όπως λένε, η προοπτική αυτή τους έχει αναγκάσει να λάβουν ορισμένες «σημαντικές αποφάσεις».

«Επειδή, όμως, ο κόσμος μάς γνωρίζει για τις κολοκύθες μας και τις αγαπά τόσο πολύ, θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοράσουμε σπόρους και θα σπείρουμε ξανά», ανέφερε η Πάτερσον.

«Αν δεν πετύχει, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό το κλίμα δεν προσφέρεται για κολοκύθες. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;»

Μικρότερες κολοκύθες, χωρίς αποθέματα

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Νάιαλ Σμιθ, ο οποίος εργάζεται στο Picking Patch, έναν εποχικό χώρο αγροτικών δραστηριοτήτων στο Νιου Φόρεστ, δήλωσε ότι «είναι το δεύτερο καλοκαίρι που αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με το νερό».

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, φέτος οι υπεύθυνοι ζήτησαν από ένα τοπικό οικογενειακό αγρόκτημα να καλλιεργήσει τις κολοκύθες για τις εκδηλώσεις τους ενόψει Halloween.

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε κάποιες κολοκύθες, αλλά ακόμη και η μεγαλύτερη είναι κατά 50% έως 60% μικρότερη από το συνηθισμένο μέγεθος», εξήγησε.

«Έτσι, αναδιαμορφώσαμε κάπως αυτό που προσφέρουμε. Έχουμε μια αγορά κολοκύθας, ο χώρος είναι πολύ όμορφος, αλλά έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στις δραστηριότητες για το Halloween. Δεν είμαστε πια απλώς ένας χώρος όπου οι επισκέπτες μαζεύουν μόνοι τους κολοκύθες».

Σύμφωνα με τον Σμιθ, οι κολοκύθες είναι φέτος «πολύ μικρότερες» σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ξέρω ότι πολλές καλλιέργειες έχουν πολύ, πολύ απογοητευτική παραγωγή και μέχρι τις ενδιάμεσες σχολικές διακοπές θα έχουν ξεμείνει», είπε.

Όπως τόνισε, οι παραγωγοί και οι πωλητές δεν έχουν επιπλέον ποσότητες για να καλύψουν τη ζήτηση.

«Δεν υπάρχουν αποθέματα. Τις κανονικές χρονιές, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να βρούμε 2.000, 3.000 ή 4.000 κολοκύθες. Φέτος δεν υπάρχει καμία περίπτωση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης προς Κουφονικολάκου: Πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσετε τον Τσίπρα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

20:10LIFESTYLE

Γρηγόρης Κορπίδης: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου» – Το αντίο στην αγαπημένη σκυλίτσα των social media που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Λεπέν: «Η χώρα είναι όμηρος της βίας και της ανικανότητας» - Σφοδρή επίθεση κατά του Μακρόν

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

19:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Συγκλονιστικό φινάλε στη Νεάπολη με χατ τρικ Κουρμινόβσκι και ήρωα Σίγκουρντσον

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο των ΗΠΑ - Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες

19:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ Ρόκα και «ζωγραφιά» Τσικίνιο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Νέα επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Ζημιές σε καταστήματα και τουλάχιστον 50 προσαγωγές

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το καμένο δημαρχείο της Λιμόζ ξυπνά μνήμες από την Παναγία των Παρισίων

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο: Μειώσεις φόρων, ενισχύσεις συνταξιούχων και μέτρα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι - Λεηλασίες στη Μασσαλία - Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση από ύψος 52 μέτρων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου - Ο μοιραίος δεξιός ελιγμός, τα 25 λεπτά πτήσης και τα αναπάντητα ερωτήματα

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η Μαρία Μαζωνάκη έξω από την εκκλησία

16:05LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον Ρομέν Γαβρά - «Απόψε με την αγάπη μου»

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

«Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τα ζώα δεν είναι απλώς φροντίδα - Είναι σύνδεση εμπιστοσύνης που κάνει την απώλειά τους αβάστακτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ