Γίνεται Halloween χωρίς… «Heidiween»;

Χάιντι Κλουμ: H «Βασίλισσα του Halloween» επέστρεψε ως «Μέδουσα» και εντυπωσίασε

Η Χάιντι Κλουμ

Η «βασίλισσα των μεταμφιέσεων» Χάιντι Κλουμ έκανε ξανά το θαύμα της, διοργανώνοντας το 24ο ετήσιο Halloween Party της στο Hard Rock Hotel της Νέας Υόρκης – ένα event που έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο catwalk των πιο εντυπωσιακών celebrity εμφανίσεων της spooky σεζόν.

Η Κλουμ περπάτησε στο κόκκινο χαλί υποδυόμενη τη μυθική Μέδουσα της αρχαίας Ελλάδας, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της Tom Kaulitz, ο οποίος εμφανίστηκε ως πέτρινος στρατιώτης.

Η εντυπωσιακή, φτιαγμένη στο χέρι στολή της Χάιντι Κλουμ ξεχώριζε με πράσινα λέπια που κατέληγαν σε ουρά κροταλία, ενώ το κεφάλι της κοσμούσαν μηχανικά φίδια αντί για μαλλιά – μια εικόνα βγαλμένη από την μυθολογία.

«Ήθελα να εξερευνήσω τα κλασικά τέρατα της Ιστορίας και να τα επανεφεύρω με μια σύγχρονη ματιά», αποκάλυψε στη Vogue το 52χρονο μοντέλο.

Η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ / AP

Η Χάιντι Κλουμ / AP

«Η Μέδουσα μου φάνηκε πραγματικά εμβληματική — μυστηριώδης και συνάμα αινιγματικά άγρια. Ο μύθος ότι πετρώνει όποιον την αντικρίζει έχει μαγέψει το κοινό για αιώνες. Σε μουσεία, αμέτρητοι πίνακες και γλυπτά απεικονίζουν τη στοιχειωτική της δύναμη — απόδειξη του πόσο διαχρονικά τρομακτική και γοητευτική παραμένει.», πρόσθεσε.

Η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε πως η διαδικασία του body painting για την περίτεχνη στολή της διήρκεσε συνολικά εννέα ώρες — και το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε λεπτό.

Όλο τον Οκτώβριο, η σταρ φρόντιζε να ανεβάζει την αγωνία των fans στο Instagram, αποκαλύπτοντας μικρές, τρομακτικές λεπτομέρειες. Πόζαρε με μια ανατριχιαστική μάσκα γράφοντας: «Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Η ίδια είχε προειδοποιήσει τον Jimmy Fallon ότι φέτος θα εμφανιζόταν «πολύ πιο άσχημα» και «απίστευτα τρομακτική», αφήνοντας τους θαυμαστές της να μαντεύουν για εβδομάδες τι ετοιμάζει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κλουμ επενδύει σε full-body prosthetics. Πέρυσι μεταμορφώθηκε στη θηλυκή εκδοχή του E.T., με τον σύζυγό της Tom Kaulitz ως αρσενική εκδοχή του διάσημου εξωγήινου.

Τα προηγούμενα χρόνια έχει εμφανιστεί ως γιγάντιο σκουλήκι (2022), Jessica Rabbit (2015), Fiona από το “Shrek” (2018) και πολλά ακόμη.

