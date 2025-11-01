Χάιντι Κλουμ: H «Βασίλισσα του Halloween» επέστρεψε ως «Μέδουσα» και εντυπωσίασε

Η «βασίλισσα των μεταμφιέσεων» Χάιντι Κλουμ έκανε ξανά το θαύμα της, διοργανώνοντας το 24ο ετήσιο Halloween Party της στο Hard Rock Hotel της Νέας Υόρκης – ένα event που έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο catwalk των πιο εντυπωσιακών celebrity εμφανίσεων της spooky σεζόν.

Η Κλουμ περπάτησε στο κόκκινο χαλί υποδυόμενη τη μυθική Μέδουσα της αρχαίας Ελλάδας, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της Tom Kaulitz, ο οποίος εμφανίστηκε ως πέτρινος στρατιώτης.

Heidi klum and Tom Kaulitz for Halloween 2025 pic.twitter.com/ExwoAClZmT — clawcouturez (@clawcouturez) November 1, 2025

Η εντυπωσιακή, φτιαγμένη στο χέρι στολή της Χάιντι Κλουμ ξεχώριζε με πράσινα λέπια που κατέληγαν σε ουρά κροταλία, ενώ το κεφάλι της κοσμούσαν μηχανικά φίδια αντί για μαλλιά – μια εικόνα βγαλμένη από την μυθολογία.

«Ήθελα να εξερευνήσω τα κλασικά τέρατα της Ιστορίας και να τα επανεφεύρω με μια σύγχρονη ματιά», αποκάλυψε στη Vogue το 52χρονο μοντέλο.

Η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ / AP

Η Χάιντι Κλουμ / AP

«Η Μέδουσα μου φάνηκε πραγματικά εμβληματική — μυστηριώδης και συνάμα αινιγματικά άγρια. Ο μύθος ότι πετρώνει όποιον την αντικρίζει έχει μαγέψει το κοινό για αιώνες. Σε μουσεία, αμέτρητοι πίνακες και γλυπτά απεικονίζουν τη στοιχειωτική της δύναμη — απόδειξη του πόσο διαχρονικά τρομακτική και γοητευτική παραμένει.», πρόσθεσε.

Heidi Klum debuts her costume at her Halloween Celebration in NYC. pic.twitter.com/3Fr47bMi3I — Variety (@Variety) November 1, 2025

Η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε πως η διαδικασία του body painting για την περίτεχνη στολή της διήρκεσε συνολικά εννέα ώρες — και το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε λεπτό.

Όλο τον Οκτώβριο, η σταρ φρόντιζε να ανεβάζει την αγωνία των fans στο Instagram, αποκαλύπτοντας μικρές, τρομακτικές λεπτομέρειες. Πόζαρε με μια ανατριχιαστική μάσκα γράφοντας: «Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Η ίδια είχε προειδοποιήσει τον Jimmy Fallon ότι φέτος θα εμφανιζόταν «πολύ πιο άσχημα» και «απίστευτα τρομακτική», αφήνοντας τους θαυμαστές της να μαντεύουν για εβδομάδες τι ετοιμάζει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κλουμ επενδύει σε full-body prosthetics. Πέρυσι μεταμορφώθηκε στη θηλυκή εκδοχή του E.T., με τον σύζυγό της Tom Kaulitz ως αρσενική εκδοχή του διάσημου εξωγήινου.

Heidi Klum and her husband Tom Kaulitz — dressed as Medusa and the Greek soldier she turned to stone — on why it’s still “important to do live art” amid the rise of generative AI:



“This is only good for the night. Tonight. Everything goes down the drain, so to speak, in the… pic.twitter.com/lBJJj49kqV — Variety (@Variety) November 1, 2025

Τα προηγούμενα χρόνια έχει εμφανιστεί ως γιγάντιο σκουλήκι (2022), Jessica Rabbit (2015), Fiona από το “Shrek” (2018) και πολλά ακόμη.

