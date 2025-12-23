Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

Αποστολή στο Κάουνας: Γιάννης Κουβόπουλος

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague φτάνει στο τέλος της με τους "πράσινους" να είναι πανέτοιμοι για να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους κόντρα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα και μια πολύ δύσκολη έδρα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Κάουνας με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πάρει στην αποστολή 14 παίκτες και να αφήνει τελικά εκτός δωδεκάδας τον Μάριους Γκριγκόνις και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή είναι ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος μετά την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

