Euroleague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για υβριστικά συνθήματα – Ποινές σε άλλες ομάδες

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να πληρώσουν 5.000 ευρώ για τη συμπεριφορά των οπαδών τους. Ποινές επιβλήθηκαν ακόμα σε Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτσε.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«15η αγωνιστική EuroLeague:

Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 59.000 ευρώ για επανειλημμένη κακή χρήση συσκευών λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, άναμμα πυρσών, προσβλητικά συνθήματα και ανεπαρκή έλεγχο της πρόσβασης στο γήπεδο που επέτρεψε την μη εξουσιοδοτημένη είσοδο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τα Άρθρα 29.2. δ), 29.2 ε), 29.2 στ), 29.2 ζ) και 29.2 η) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Στην Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου επιβλήθηκε πρόστιμο 28.000 ευρώ και ο εκτός έδρας αγώνας που αντιστοιχεί στην 19η αγωνιστική χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς για τον Ερυθρό Αστέρα, για την επίδειξη μιας υπερμεγέθους σημαίας που εμπόδιζε τον πίνακα σκορ, φώναζε προσβλητικά συνθήματα και άναβε και πετούσε πυρσούς μετά τον αγώνα, απαιτώντας την παρέμβαση της ασφάλειας και των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.g), 29.2.f) και 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

16η αγωνιστική της EuroLeague:

Η Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 12.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα και διαμαρτυρίες από τις courtside seats του γηπέδου κατά τη διάρκεια του αγώνα Φενέρμπαχτσε Μπέκο Κωνσταντινούπολης - Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με τα άρθρα 29.2. στ) και 29.2 ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς - Βαλένθια, σύμφωνα με το άρθρο 29.2. στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

Διαβάστε επίσης