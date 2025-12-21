Ολυμπιακός - Κολοσσός 100-86: Ρεκόρ Ντόρσεϊ στο ντεμπούτο του Μόρις - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι προβληματικός για 30 λεπτά, κόντρα στον ουραγό της GBL Κολοσσό Ρόδου, αλλά το ρεκόρ του Τάιλερ Ντόρσεϊ έφερε στο τέλος τη νίκη με 100-86.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε προβληματικός -αν και με πολλές απουσίες- στο ΣΕΦ κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, αλλά παρέμεινε αήττητος στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με 100-86 χάρη στην ιστορική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους (12/18σ, 9/14τριπ, 8/8βολ), ενώ είχε επίσης 5 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέσυρε τον Ντόρσεϊ με 2 λεπτά να απομένουν κι ενώ ο Αμερικανός με ελληνικές ρίζες είχε χρόνο να κυνηγήσει ακόμα μεγαλύτερα ρεκόρ, όπως για παράδειγμα το ρεκόρ τριπόντων που σημείωσε πρόσφατα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και πέρυσι σε ματς της EuroLeague με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος κυνηγούσε το ρεκόρ των 50 πόντων του Χέιζ-Ντέιβις, αλλά αποσύρθηκε στον πάγκο...

Πλέον οι Πειραιώτες με ρεκόρ 11-0 είναι πρώτοι στην κατάταξη, ενώ οι Ροδίτες με 2-8 βρίσκονται στην τελευταία θέση.

Καλή εμφάνιση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν και οι Πίτερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ και Νιλικίνα με 6 πόντους και 7 ασίστ.

Ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του είχε 8 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά του Κολοσσού προσπάθησαν ο Νίκολς με 10 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ και ο Γκάουντλοκ με 13 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 41 (3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 16 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 2, Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης, Λι 5 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μόρις 8 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νετζήπογλου 2, Αντετοκούνμπο, Χολ 10 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 13 (1/4 τρίποντα), Γκούντγουιν 10, Πετρόπουλος 10 (2), Νίκολς 12 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 λάθη), Γκαλβανίνι 8 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Καράμπελας 1 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κολοβέρος 4 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μακ 8 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Καμαριανός 2 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 6 (4 ριμπάουντ), Κουρουπάκης 2, Άκιν 10 (5 ριμπάουντ)

