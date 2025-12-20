Βαθμολογία Euroleague: Πήρε… ανάσα ο Ολυμπιακός, ανέβηκε στο 9-7 – Όλα τα αποτελέσματα
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της 5ης «διπλής» εβδομάδας στη Euroleague – Στο 9-7 ο Ολυμπιακός, δύο νίκες περισσότερες έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR.
Ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία κόντρα στη Βιλερμπάν να βγάλει αντίδραση και δεν την άφησε να πάει χαμένη.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 107-84 κι επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, μετά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 9-7.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Βίρτους στην Μπολόνια, θέλοντας να αρχίσει να «χτίζει» σερί, το οποίο θα του επιτρέψει να κοιτάξει ψηλότερα. Χωρίς εκτός έδρας νίκη (0-10) παραμένει η Βιλερμπάν, η οποία είναι στο 4-13.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά τις νίκες επί της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανέβηκε στο 11-6 και βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82
- Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
- Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87
- Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- Αναντολού Εφές – Ντουμπάι 76-80
- Ζαλγκίρις – Παρτίζαν 109-68
- Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77
- Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84
- Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 (97-97κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2παρ.)
- Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 90-89
Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
- Μπαρτσελόνα 12-5
- Βαλένθια 11-6
- Παναθηναϊκός 11-6
- Φενερμπαχτσέ 10-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
- Μονακό 10-7
- Ζαλγκίρις Κάουνας 10-7
- Ερυθρός Αστέρας 10-7
- Αρμάνι Μιλάνο 9-8
- Ολυμπιακός 9-7
- Βίρτους Μπολόνια 8-9
- Ντουμπάι 8-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
- Παρτιζάν 6-11
- Μπασκόνια 6-11
- Αναντολού Εφές 6-11
- Παρί 5-12
- Μπάγερν Μονάχου 5-12
- Βιλερμπάν 4-13