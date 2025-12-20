Βαθμολογία Euroleague: Πήρε… ανάσα ο Ολυμπιακός, ανέβηκε στο 9-7 – Όλα τα αποτελέσματα

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της 5ης «διπλής» εβδομάδας στη Euroleague – Στο 9-7 ο Ολυμπιακός, δύο νίκες περισσότερες έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία κόντρα στη Βιλερμπάν να βγάλει αντίδραση και δεν την άφησε να πάει χαμένη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 107-84 κι επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, μετά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 9-7.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Βίρτους στην Μπολόνια, θέλοντας να αρχίσει να «χτίζει» σερί, το οποίο θα του επιτρέψει να κοιτάξει ψηλότερα. Χωρίς εκτός έδρας νίκη (0-10) παραμένει η Βιλερμπάν, η οποία είναι στο 4-13.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά τις νίκες επί της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανέβηκε στο 11-6 και βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
  • Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

  • Αναντολού Εφές – Ντουμπάι 76-80
  • Ζαλγκίρις – Παρτίζαν 109-68
  • Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77
  • Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84
  • Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 (97-97κ.α., 106-106 παρ., 122-122 2παρ.)
  • Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 90-89

Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
  2. Μπαρτσελόνα 12-5
  3. Βαλένθια 11-6
  4. Παναθηναϊκός 11-6
  5. Φενερμπαχτσέ 10-6
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
  7. Μονακό 10-7
  8. Ζαλγκίρις Κάουνας 10-7
  9. Ερυθρός Αστέρας 10-7
  10. Αρμάνι Μιλάνο 9-8
  11. Ολυμπιακός 9-7
  12. Βίρτους Μπολόνια 8-9
  13. Ντουμπάι 8-9
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
  15. Παρτιζάν 6-11
  16. Μπασκόνια 6-11
  17. Αναντολού Εφές 6-11
  18. Παρί 5-12
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-12
  20. Βιλερμπάν 4-13

