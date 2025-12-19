Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, μετά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις και τις μαζεμένες ήττες.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση κι έβγαλαν ένταση κόντρα στην αδύναμη γαλλική ομάδα, μετρώντας 25 ασίστ για 9 λάθη. Επίσης, βρήκαν πόντους από αιφνιδιασμούς, ενώ ήταν αποτελεσματικοί κι έξω από τα 6μ75μ. (12/28 τρίποντα). Εν κατακλείδι έβγαλαν την αντίδραση που τόσο πολύ είχαν ανάγκη τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Η ομάδα του Πειραιά οικοδόμησε διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο και τη συντήρησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να ρίξει στο τέλος και τους Σέιμπεν Λι και Όμηρο Νετζήπογλου.

Ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-7 και την επόμενη αγωνιστική θα παίξει με τη Βίρτους στην Μπολόνια, θέλοντας να αρχίσει να «χτίζει» σερί, το οποίο θα του επιτρέψει να κοιτάξει ψηλότερα. Από την άλλη η ASVEL έχει ρεκόρ 4-13 και παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας.

Διαιτητές: Πέρεθ (Ισπανία), Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο), Μπακί (Τουρκία)

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα 11 (1), Λι 3 (1), Βεζένκοφ 17 (1), Παπανικολάου 5 (1), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 22 (4), Πίτερς 6 (2), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 10, Φουρνιέ 21 (2).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Αταμνά 6, Χάρισον 11, Ερτέλ 9 (1), Αζινσά 8 (1), Μασά 4, Τζάκσον 10 (2), Λάιτι 6 (2), Εντιαγέ 6, Ουάτσον 9 (1), Βοτιέ 7, Τραορέ 8.

