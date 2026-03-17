Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση - Καλά στην υγεία του ο οδηγός του λεωφορείου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 17 Μαρτίου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους για περιστατικό πτώσης ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος (μίνι λεωφορείο) στη θάλασσα, εντός του λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους, με έναν επιβαίνοντα.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, όπου διαπιστώθηκε η πτώση του οχήματος στη θάλασσα. Ο 72χρονος οδηγός εξήλθε μόνος του, καλά στην υγεία του, ο οποίος δήλωσε ότι η πτώση οφειλόταν σε εσφαλμένο χειρισμό.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το Ι.Χ.Ε. ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Διαβάστε επίσης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

21:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ της ταινίας «Dune 3»

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Βασικός κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα - Η μεγάλη ευκαιρία και το πλεονέκτημα

21:30ΥΓΕΙΑ

Τι να κάνετε αν η τροφή κατέβει από τον αεραγωγό αντί τον οισοφάγο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός και ο γιος του Λαριτζανί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι εναλλακτικές οδοί για το παγκόσμιο εμπόριο - Πώς σώζουν την παρτίδα

21:01LIFESTYLE

Σεφερλής και Μακρυπούλια βγάζουν εκτός το «Survivor» - Νέα αλλαγή στον ΣΚΑΪ

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σταματά η αγορά γάλακτος λόγω του αφθώδους πυρετού

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί έπειτα από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Τι λέει το εγχειρίδιο «άμυνας μωσαϊκού» του Ιράν: Η στρατηγική της οριζόντιας κλιμάκωσης

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός του αυτοκινήτου

20:41TRAVEL

Στην έβδομη θέση με ανοδική πορεία το λιμάνι στο Κατάκολο το 2025

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη: Ο πολιτισμός προνομιακό πεδίο συνεργασίας, στις σχέσεις Ελλάδας- Μολδαβίας

Novibet
09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων - Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός του αυτοκινήτου

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ