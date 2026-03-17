Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 17 Μαρτίου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους για περιστατικό πτώσης ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος (μίνι λεωφορείο) στη θάλασσα, εντός του λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους, με έναν επιβαίνοντα.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, όπου διαπιστώθηκε η πτώση του οχήματος στη θάλασσα. Ο 72χρονος οδηγός εξήλθε μόνος του, καλά στην υγεία του, ο οποίος δήλωσε ότι η πτώση οφειλόταν σε εσφαλμένο χειρισμό.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το Ι.Χ.Ε. ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

