Champions League: Έπος της Σπόρτινγκ κόντρα στην Μπόντο - Πρόκριση στην παράταση με μυθική ανατροπή

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Chanpions League πέτυχε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η βαριά ήττα από την Μπόντο Γκλιμτ στον πρώτο αγώνα της Νορβηγίας (3-0) δεν εμπόδισε τους νταμπλούχους Πορτογαλίας να πάρουν τεράστια πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης με το τελικό 5-0 στην παράταση!

Τα «λιοντάρια» έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Άρσεναλ και στη Λεβερκούζεν.

Από τα πρώτα λεπτά η Σπόρτινγκ έδειξε τις διαθέσεις της. Οι παίκτες της μπήκαν αποφασισμένοι να τα παίξουν όλα για όλα και μετά τις κλασικές ευκαιρίες που έχασαν στο πρώτο πεντάλεπτο και το «διπλό» δοκάρι που ακολούθησε για τους φιλοξενούμενους, ήρθε το 1-0 στο 34' από τον Ινάσιο.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το σκορ της πρώτης αναμέτρησης με τα γκολ των Γκονσάλβες (61') και Σουάρες (πέναλτι στο 78').

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, όπου στο ξεκίνημά της ο Αραούχο με άψογο πλασέ έδωσε σκορ πρόκρισης στην Σπόρτινγκ (4-0), για να σφραγίσει τη μεγαλειώδη επιτυχία ο Νελ στο 120'+1 γράφοντας το τελικό 5-0 και με τον τρόπο αυτό μπήκε τέλος στο... θαύμα της Μπόντο Γκλιμτ.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Champions League:

Σπόρτινγκ Λ. (Ποτογαλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 παρ.

(34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' πέν. Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1 Νελ)

Α' αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην παράταση με συνολικό σκορ 5-3

Άρσεναλ (Αγγλία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Α΄ αγ. 1-1

Τσέλσι (Αγγλία) - Παρί ΣΖ (Γαλλία) 22:00

Α΄ αγ. 2-5

Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία) - Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 22:00

Α' αγ. 0-3

Τετάρτη 18/3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Νιούκαστλ (Αγγλία) 19:45

Α' αγ. 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

Α' αγ. 6-1

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Α' αγ. 0-1

Τότεναμ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Α' αγ. 2-5