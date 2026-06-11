Περιορισμένες ταραχές στο Μπέλφαστ μετά την έκκληση για ψυχραιμία της οικογένειας του θύματος

Snapshot Η έκκληση για ψυχραιμία της οικογένειας του Στίβεν Όγκιλβι συνέβαλε στη μείωση των ταραχών στο Μπέλφαστ, που περιορίστηκαν κυρίως στην περιοχή Νιούταουναμπέι.

Ο Στίβεν Όγκιλβι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του που διέψευσε ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ταραχές περιελάμβαναν επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις με τούβλα, μπουκάλια και βόμβες μολότοφ, καθώς και πυρπολήσεις οχημάτων και κάδων.

Ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλόντιντ κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει νόμιμη άδεια παραμονής στη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι το 2028 μετά από αίτηση ασύλου.

Η αστυνομία δεν έχει βρει στοιχεία που να συνδέουν την επίθεση με μαχαίρι με τρομοκρατία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Η ισχυρή αστυνομική παρουσία, αλλά και η έκκληση για ψυχραιμία της οικογένειας του Στίβεν Όγκιλβι, που δέχθηκε την ανατριχιαστική επίθεση από τον Σουδανό με μαχαίρι, έφεραν αποτελέσματα, καθώς οι ταραχές που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ για 2η νύχτα ήταν περιορισμένες.

European media has been covering the protests in BELFAST heavily.



German outlet @derspiegel has obtained footage I hadn’t seen until now of migrant men FIGHTING and being CHASED by local men.



This is going to get much bloodier. pic.twitter.com/PJtrbh0maC — Kiera Diss (@KieraDiss) June 10, 2026

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της αστυνομίας, οι συγγενείς του Στίβεν Όγκιλβι δήλωσαν ότι «αηδίασαν» από την πρόσφατη αναταραχή, ενώ επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Διευκρίνισαν την κατάστασή του αφού είδαν ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επανέλαβαν την έκκλησή τους για ειρηνική διαμαρτυρία και όχι για «διχασμό του λαού».

Μετά τις ταραχές της Τρίτης, το βράδυ της Τετάρτης υπήρξε επανάληψη αλλά δεν ήταν της ίδιας κλίμακας βίας, και περιορίστηκαν σε μία περιοχή, το Νιούταουναμπέι, βόρεια του κέντρου της πόλης του Μπέλφαστ.

Ένα κανόνι νερού αναπτύχθηκε για να διαλύσει ένα μεγάλο πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν συνεχή επίθεση από μια ομάδα που πετούσε τούβλα, μπουκάλια και κομμάτια ξύλου σε έναν μεγάλο κυκλικό κόμβο στα βορειοδυτικά του Μπέλφαστ.

Πλάνα σύμφωνα με το BBC έδειξαν δεκάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα και με μάσκες να σπάνε τις εισόδους και τους φράχτες των γειτονικών σπιτιών για να τα χρησιμοποιήσουν ως όπλα.

Ένα μεγάλο όχημα του Υπουργείου Υποδομών εθεάθη στις φλόγες και πυρπολήθηκαν κάδοι.

Belfast has been declared and immigrant and HMO free zone with paramilitaries threatening retribution on landlords who allow it pic.twitter.com/A65wH6KRpn — LeShayster101 (@SM8724231137203) June 9, 2026

Το πλήθος επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο στην ίδια περιοχή, με κάποιους να ρίχνουν βόμβες μολότοφ στις γραμμές της αστυνομίας.

Φαίνεται ότι προσπαθούσαν να πλησιάσουν ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο.

Υπήρξαν διαμαρτυρίες αλλού στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Στο ανατολικό Μπέλφαστ, όπου σημειώθηκαν μεγάλα προβλήματα την Τρίτη, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν εν μέσω μεγάλης αστυνομικής παρουσίας. Η αστυνομία είπε ότι υπήρξε μικρό πρόβλημα και λίγες συλλήψεις είχαν γίνει.

Ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλόντιντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Αλόντιντ, ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι, πέταξε από το Παρίσι στο Δουβλίνο και εισήλθε στη Βόρεια Ιρλανδία τον Φεβρουάριο του 2023. Ζήτησε άσυλο κατά την άφιξή του και του επετράπη να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2028, ανέφερε η αστυνομία. Είχε νόμιμο δικαίωμα να διαμένει στη Βόρεια Ιρλανδία, ανέφερε η αστυνομία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η επίθεση με μαχαίρι συνδέεται με τρομοκρατία, πρόσθεσε η αστυνομία.