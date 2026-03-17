Άγρια συμπλοκή νεαρών στην Κυψέλη – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοβαρό περιστατικό άγριας συμπλοκής μεταξύ νεαρών σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Κυψέλης.

Μάλιστα η στιγμή της συμπλοκής καταγράφηκε και σε βίντεο από επιβάτη λεωφορείου που σταμάτησε εξαιτίας της συμπλοκής.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, αρχικά δύο άτομα άρχισαν να τσακώνονται και να πέφτουν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κατάσταση εξελίχθηκε γρήγορα και σύντομα ακολούθησε σύρραξη καθώς ενεπλάκησαν αι άλλα άτομα. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής πρόκειται για ένα συνηθισμένο συμβάν καθώς κοντά στο σημείο βρίσκονται σχολεία.

Το περιστατικό διεκόπη προς στιγμήν χάρις στην επέμβαση των ψυχραιμοτέρων και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, ωστόσο υπήρξε και συνέχεια καθώς οι νεαροί συνεπλάκησαν εκ νέου λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συμπλοκής, ενώ παρακολουθούν την κατάσταση για τυχόν επόμενες εντάσεις.

Σημαντική είναι η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

