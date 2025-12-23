Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια

Η υπόθεση του 25χρονου φόργουορντ επανήλθε στο προσκήνιο, μετά την αρχική επαφή που είχαν οι δύο πλευρές στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο ΠΑΟΚ επανήλθε δυναμικά και προσφέρει ένα συμβόλαιο που ικανοποιεί απόλυτο τον Χουγκάζ, ωστόσο το θέμα, πλέον, είναι η ομάδα του.

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια δεν δείχνει, προς το παρόν τουλάχιστον, διατεθειμένη να αφήσει τον παίκτη να αποχωρήσει, ωστόσο στον «Δικέφαλο του Βορρά» είναι αποφασισμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Το ερχόμενο διήμερο είναι καθοριστικό, όσον αφορά στην τελική έκβαση της υπόθεσης.

Ο Χουγκάζ αγωνίζεται στο εξωτερικό από το 2024, όταν μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ανδόρας, ενώ στη συνέχεια πήγε στη Σλοβενία για λογαριασμό της Τσεντεβίτα Ολίμπια. Με τους «δράκους» μετράει 6.2 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 5 αγώνες στο φετινό Eurocup.

