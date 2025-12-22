Το σχέδιο FIBA και NBA παίρνει «σάρκα και οστά»: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες

Το NBA κι η FIBA επισημοποίησαν τη συνεργασίας τους και από τον Ιανουάριου του 2026 θα ξεκινήσουν επαφές με ομάδες κι ομίλους που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη νέα λίγκα.

Άνταμ Σίλβερ NBA
Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη θέλει να επεκταθεί και στην Ευρώπη κι όλα είναι έτοιμα για το… επόμενο βήμα.

To ΝΒΑ, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε με τη FIBA, γνωστοποίησε ότι από το νέο έτος θα ξεκινήσουν συζητήσεις με ομάδες, ομίλους και πιθανούς επενδυτές.

Η νέα λίγκα που θα δημιουργήσουν NBA και FIBA θα ακολουθεί τα πρότυπα του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, κάτι που σημαίνει ότι οι ομάδες θα αγωνίζονται στα εγχώρια πρωταθλήματα τους και θα κερδίζουν θέση, μέσω των αποτελεσμάτων τους.

Η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν NBA και FIBA

«MIES/ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ελβετία/ΗΠΑ) – Η Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ (NBA) και η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση ενός νέου επαγγελματικού, πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, εμπλέκοντας υποψήφιες ομάδες και ομάδες ιδιοκτησίας στη διαδικασία ένταξης στο πρωτάθλημα.

Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, το νέο πρωτάθλημα θα προσφέρει σε κάθε ομάδα σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα που συνδέεται με τη FIBA ​​στην Ευρώπη μια πορεία βασισμένη στην αξία για να προκριθεί σε ετήσια βάση είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA ​​είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με το πρόγραμμα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.

Στο πλαίσιο του νέου πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA ​​θα σχεδιάζουν επίσης να αφιερώσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος μπάσκετ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των ομάδων και των υφιστάμενων προγραμμάτων του NBA και της FIBA ​​για την ανάπτυξη επίδοξων παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.

«Η περαιτέρω προώθηση αυτού του κοινού έργου NBA-FIBA είναι σπουδαία νέα για την ευρωπαϊκή κοινότητα μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. «Η μορφή του πρωταθλήματος σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο στην ήπειρο μια δίκαιη πορεία προς την κορυφή. Το έργο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των συλλόγων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας ένα αλυσιδωτό αποτέλεσμα που θα ωφελήσει σημαντικά τους οπαδούς του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».

«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη ενίσχυσαν την πεποίθησή μας ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία γύρω από τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος στην ήπειρο», δήλωσε ο Επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συνεργασία με υποψήφιους συλλόγους και ομάδες ιδιοκτησίας που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη».

Το NBA και η FIBA ​​θα παρέχουν πρόσθετες ενημερώσεις τους επόμενους μήνες».

