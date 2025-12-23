Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Κάουνας για καλά Χριστούγεννα

Αποστολή στο Κάουνας: Γιάννης Κουβόπουλος

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει απόψε μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με την Χάποελ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θέλει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει τα… καλύτερα Χριστούγεννα.

Και όλα αυτά, φυσικά, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου του 2026 στο Telekom Center Athens.

Απόψε οι “πράσινοι” δοκιμάζονται στο παγωμένο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις σε ένα γήπεδο που παραδοσιακά δυσκολεύονται και αυτή τη φορά ο βαθμός δυσκολίας αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού, που έφτασε αργά χθες το απόγευμα στο Κάουνας, δεν βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας που έχει μείνει στην Αθήνα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο (από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία) και προτιμήθηκε να μείνει επί ελληνικού εδάφους για να κάνει τις απαραίτητες θεραπείες και να είναι απολύτως έτοιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός απόψε έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να πάρει την τρίτη του συνεχόμενη νίκη και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη, μια στροφή πριν από το τέλος του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου και να μπει στον δεύτερο από την pole position.