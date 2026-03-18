Ραφήνα: Βανδαλισμοί και κλοπές στο νεκροταφείο – «Εκτεταμένη καταστροφή, υπάρχει μεγάλη πικρία»

Σοβαρό περιστατικό βανδαλισμών και κλοπών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/03) στο κοιμητήριο της Ραφήνας – «Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, έχουμε καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων», αναφέρει η Δήμαρχος, Δήμητρα Τσεβά – Μήλα, μιλώντας στο Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάστατοι είναι οι δημότες της Ραφήνας, έπειτα από επίθεση σε μνήματα εκλιπόντων συγγενών τους, στο δημοτικό κοιμητήριο, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/03).

Δράστες αφαίρεσαν καντήλια, θυμιατά και μεταλλικές κορνίζες που περιείχαν φωτογραφίες εκλιπόντων, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και περίπου στις 08:30, περιπολικό έφτασε στο σημείο, προχωρώντας στην καταγραφή των φθορών και την έναρξη ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, με τη Δήμαρχο Ραφήνας, Δήμητρα Τσεβά – Μήλα, να αναφέρει ότι «κλοπές έχουν συμβεί αρκετές φορές αλλά επρόκειτο για μικροπράγματα. Τώρα, αυτό είναι εκτεταμένη καταστροφή», μιλώντας στο Newsbomb.gr.

«Δεν υπάρχουν κάμερες, μάλλον οι δράστες ανέβηκαν στον τοίχο και εισέβαλαν»

Σύμφωνα με την κυρία Τσεβά – Μήλα, «δεν υπάρχουν κάμερες στο κοιμητήριο, είναι σε ερημική περιοχή. Γειτνιάζει με δάσος. Πέρα από τις δύο κεντρικές πύλες, όλα τα υπόλοιπα στρέμματα είναι απόμερα, χωρίς κατοίκους. Ήταν κλειδωμένες οι δύο πύλες. Μάλλον ανέβηκαν από τον πέτρινο τοίχο, έχει ύψος 2,20 μέτρα.

Κοιτάξαμε και με την Αστυνομία για αποτυπώματα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να συλλέξουν τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε πρώτη φάση, είναι να φτιάξουμε αυτήν την κατάσταση, μία περιποίηση των τάφων. Υποβάλαμε μήνυση κατ’ αγνώστων».

«Βρισκόμαστε μερικές μέρες πριν από το Πάσχα, πρόκειται για ασέβεια στη μνήμη των νεκρών αλλά και προσβολή των συγγενών τους. Υπάρχει μεγάλη πικρία για αυτές τις εικόνες θλίψης», επεσήμανε ακόμη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
