Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Τρία UAV στο FIR Αθηνών

Σε νέες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησε η Τουρκία την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πραγματοποίησαν συνολικά πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές, ενώ δεν αναφέρθηκε παρουσία οπλισμένων αεροσκαφών ή σχηματισμών.

Όπως επισημαίνει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μέσα αεράμυνας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Οι νέες παραβιάσεις έρχονται να προστεθούν στη συνεχιζόμενη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε και εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό.