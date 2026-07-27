Τερέζα Ριμπέρα: «Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής»

Snapshot Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως δείχνουν οι πρόσφατες πυρκαγιές, καύσωνες και καταρρεύσεις υποδομών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσαρμογής για τον Οκτώβριο, με στόχο τη θωράκιση των δημόσιων πολιτικών απέναντι στην άρνηση της κλιματικής αλλαγής.

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα προβλέπεται να προκαλέσει μείωση της γεωργικής παραγωγής, δυσμενείς αστικές συνθήκες και νέους τύπους ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Μόνο το 25% των ζημιών από την κλιματική κρίση καλύπτεται από ασφαλιστικά συστήματα, επιτείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Απαιτούνται μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ανθεκτικότητα, καθώς η πρόληψη είναι οικονομικά πιο αποδοτική από την αντιμετώπιση των συνεπειών. Snapshot powered by AI

Με φόντο τις φονικές πυρκαγιές και τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα που σαρώνουν την Ευρώπη, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέζα Ριμπέρα προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές, τα συστήματα υγείας και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας παραμένουν τραγικά απροετοίμαστα μπροστά στη νέα κλιματική πραγματικότητα.

«Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που ήδη βλέπουμε. Και το έχουμε νιώσει αυτό τις τελευταίες εβδομάδες, με την κατάρρευση των σιδηροδρομικών και ηλεκτρικών συστημάτω , τα υπερφορτωμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και την έλλειψη μόνωσης έναντι ακραίων θερμοκρασιών σε κτίρια στις περισσότερες βόρειες πόλεις» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ριμπέρα αποκάλυψε ότι οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν μια ολοκληρωμένη και επιθετική στρατηγική προσαρμογής για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Κεντρικός πυλώνας αυτού του σχεδίου είναι η θωράκιση των δημόσιων πολιτικών από αυτό που η ίδια αποκαλεί «εγκληματική άρνηση» της κλιματικής αλλαγής. Καταγγέλλοντας τις πολιτικές δυνάμεις της ακροδεξιάς που επιχειρούν να αποδομήσουν την επιστήμη και τις πράσινες πολιτικές, τόνισε ότι η απόκρυψη του προβλήματος ή η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών συνιστά ευθεία απειλή για την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εφιαλτικά σενάρια που παρουσίασε το Επιστημονικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο, τα οποία προβλέπουν αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως εξηγεί, συνεπάγεται δραματική πτώση στη γεωργική παραγωγή, ανυπόφορες συνθήκες στις πόλεις, αλλά και την εμφάνιση πυρκαγιών νέου τύπου, οι οποίες αποκτούν δική τους δυναμική και καθίστανται σχεδόν ανεξέλεγκτες.

Παράλληλα, η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν έθεσε την κοινωνική και οικονομική διάσταση της κρίσης, σημειώνοντας ότι μόλις το 25% των ζημιών στην Ευρώπη καλύπτεται από ασφαλιστικά συστήματα, γεγονός που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη για γιγαντιαίες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ανθεκτικότητα, διαμηνύοντας ότι η πρόληψη είναι ασύγκριτα φθηνότερη από την επούλωση των τραυμάτων που αφήνει πίσω της η κλιματική κατάρρευση.