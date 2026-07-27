Εθνική πόλο: Ξέφρενο γλέντι στο Σίδνεϊ μετά το ιστορικό χρυσό – Το ζεϊμπέκικο και ο εθνικός ύμνος

Οι πρωταθλητές φόρεσαν τα καλά τους και βρέθηκαν σε ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ, όπου το γλέντι κράτησε μέχρι αργά

Μίλτος Τσεκούρας

Εθνική πόλο: Ξέφρενο γλέντι στο Σίδνεϊ μετά το ιστορικό χρυσό – Το ζεϊμπέκικο και ο εθνικός ύμνος
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ.
  • Η νίκη επί της Ουγγαρίας με 15-14 έβαλε τέλος σε μια σειρά πέντε χαμένων τελικών για την ελληνική ομάδα.
  • Οι παίκτες γιόρτασαν σε ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ με ζωντανή ορχήστρα, ελληνικές σημαίες και οικογενειακό κλίμα.
  • Ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζωρτζάτος χόρεψε ζεϊμπέκικο μετά την αναγνώρισή του ως κορυφαίος της διοργάνωσης.
  • Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τους παίκτες να ψάλλουν συγκινημένοι τον εθνικό ύμνο, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό πόλο.
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Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό, οι διεθνείς άφησαν πίσω τους την ένταση του αγώνα και πανηγύρισαν την κορυφαία στιγμή στην ιστορία της ομάδας.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, βάζοντας τέλος σε μια σειρά πέντε χαμένων τελικών. Στο πλευρό των παικτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας, οι οποίοι δημιούργησαν ζεστή ατμόσφαιρα στις εξέδρες και συνέχισαν να γιορτάζουν μαζί τους μετά την απονομή.

Οι πρωταθλητές φόρεσαν τα καλά τους και βρέθηκαν σε ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ, όπου το γλέντι κράτησε μέχρι αργά. Η ζωντανή ορχήστρα, τα μπουζούκια, οι ελληνικές σημαίες και το οικογενειακό κλίμα θύμισαν Ελλάδα, παρά τα χιλιάδες χιλιόμετρα που τους χώριζαν από την πατρίδα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το ζεϊμπέκικο του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε αναδειχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Σ' Αναζητώ στη Σαλονίκη», ο διεθνής γκολκίπερ γνώρισε την αποθέωση από συμπαίκτες και θαμώνες.

Το μικρόφωνο πήρε στη συνέχεια ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP του τελικού χάρη στα πέντε γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ουγγαρία. Μαζί με τους συμπαίκτες του έδωσε το σύνθημα και όλοι τραγούδησαν αγκαλιασμένοι το «Ελλάς ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ», σε μια αυθόρμητη έκρηξη χαράς.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με όλους τους διεθνείς να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο, κλείνοντας με τον πιο συγκινητικό τρόπο μια ιστορική ημέρα για το ελληνικό πόλο, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους.

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