Η τάξη του μέλλοντος είναι ήδη εδώ: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαίδευση στην Κίνα

Η Κίνα επενδύει στις «έξυπνες» τάξεις, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη από τον πίνακα μέχρι το θρανίο του μαθητή

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η τάξη του μέλλοντος είναι ήδη εδώ: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαίδευση στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίνα εισάγει «έξυπνες» τάξεις με τεχνητή νοημοσύνη που μετατρέπει χειρόγραφες εξισώσεις σε διαδραστικά γραφήματα και τρισδιάστατα μοντέλα.
  • Ο διαδραστικός πίνακας Xunfei Tongxuan AI Blackboard αναγνωρίζει χειρόγραφες σημειώσεις και απαντά σε ερωτήσεις μέσω AI, βελτιώνοντας τη διδασκαλία μαθημάτων όπως τα μαθηματικά και οι γλώσσες.
  • «Έξυπνα» θρανία με προσαρμοστική μάθηση και ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο προσφέρουν εξατομικευμένη εκπαιδευτική εμπειρία στους μαθητές.
  • Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη σε πάνω από 60.000 σχολεία της Κίνας, καλύπτοντας περίπου 160 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  • Η ανάπτυξη των «έξυπνων» σχολικών αιθουσών αποτελεί μέρος του διεθνούς ανταγωνισμού στην τεχνητή νοημοσύνη, με την Κίνα να προωθεί την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ως εργαλείο υποστήριξης και όχι αντικατάστασης των εκπαιδευτικών.
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Χειρόγραφες εξισώσεις που μετατρέπονται σε διαδραστικά γραφήματα, τρισδιάστατα μοντέλα που εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, εικονικοί βοηθοί που απαντούν στις ερωτήσεις των μαθητών και «έξυπνα» θρανία που προσαρμόζουν το μάθημα στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Η Κίνα επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται και μαθαίνουν οι επόμενες γενιές.

Από την κιμωλία στα τρισδιάστατα μοντέλα

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης 2026 (WAIC) στη Σανγκάη, η κινεζική εταιρεία iFLYTEK παρουσίασε τον Xunfei Tongxuan AI Blackboard, έναν διαδραστικό πίνακα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός μέσα στην τάξη.

Σε επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο, μία εκπαιδευτικός γράφει μια μαθηματική εξίσωση σε έναν συμβατικό πίνακα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σύστημα την αναγνωρίζει και δημιουργεί αυτόματα το αντίστοιχο γράφημα.

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Ο διαδραστικός πίνακας αναγνωρίζει χειρόγραφες μαθηματικές εξισώσεις και δημιουργεί αυτόματα γραφήματα συναρτήσεων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Στη συνέχεια παρουσιάζει γεωμετρικά σχήματα, τα οποία μετατρέπονται σε διαδραστικά τρισδιάστατα μοντέλα, επιτρέποντας στους μαθητές να τα περιστρέφουν, να τα μεγεθύνουν και να τα εξερευνούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Ο πίνακας μπορεί να αναγνωρίζει χειρόγραφες σημειώσεις, να δημιουργεί δυναμικά γραφήματα, να εντοπίζει γεωμετρικά σχήματα, να κατασκευάζει τρισδιάστατες τομές στερεών, να απαντά σε προφορικές ερωτήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να αξιοποιεί εικονικούς ψηφιακούς χαρακτήρες για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και άλλων μαθημάτων.

Οι σημειώσεις μετατρέπονται αυτόματα σε ψηφιακό κείμενο, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποθηκεύουν και να μοιράζονται το υλικό κάθε μαθήματος.

AI ακόμη και στα θρανία

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στον πίνακα. Η iFLYTEK παρουσίασε επίσης μια νέα γενιά «έξυπνων» θρανίων, τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες AI για να προσφέρουν εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία.

Τα λεγόμενα AI-enabled desks χρησιμοποιούν συστήματα προσαρμοστικής μάθησης (adaptive learning), προσαρμόζοντας τις ασκήσεις στις δυνατότητες κάθε μαθητή, ενώ παρέχουν ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο (real-time feedback), επιτρέποντας την άμεση διόρθωση λαθών.

Παράλληλα, υποστηρίζουν διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια (immersive scenarios), με στόχο η μάθηση να γίνεται περισσότερο βιωματική και συμμετοχική.

Ήδη σε περισσότερα από 60.000 σχολεία

Σύμφωνα με την iFLYTEK, ο Xunfei Tongxuan AI Blackboard χρησιμοποιείται ήδη σε 33 επαρχίες της Κίνας, εξυπηρετώντας περίπου 160 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 60.000 σχολεία.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι στόχος της τεχνολογίας δεν είναι να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο υποστήριξης, κάνοντας πιο κατανοητές σύνθετες έννοιες όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία και η γεωμετρία.

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται διεθνώς η συζήτηση γύρω από τον ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Υποστηρικτές της κινεζικής στρατηγικής θεωρούν ότι εφαρμογές όπως οι «έξυπνες» σχολικές αίθουσες, η εκπαιδευτική τεχνολογία και η ρομποτική αποτελούν ενδείξεις της ταχύτατης προόδου της χώρας.

Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η σύγκριση είναι πιο σύνθετη και εξαρτάται όχι μόνο από τις τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά και από την έρευνα, την καινοτομία, τον βαθμό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που παρουσιάζουν οι κινεζικές σχολικές αίθουσες δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά ένα εργαλείο που ενσωματώνεται σταδιακά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

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