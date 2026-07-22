Η Ιαπωνία δημιούργησε το πρώτο «ψυγείο για ανθρώπους» – Δροσίζει ολόκληρο το σώμα μέσα σε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία SDRS, ο χρήστης αισθάνεται σημαντική ανακούφιση έπειτα από μόλις πέντε λεπτά παραμονής

Δημήτρης Δρίζος

Η Ιαπωνία δημιούργησε το πρώτο «ψυγείο για ανθρώπους» – Δροσίζει ολόκληρο το σώμα μέσα σε λίγα λεπτά
WHAT THE FACT
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  • Οι ιαπωνικές εταιρείες SDRS και Trusco παρουσίασαν το Do Hiemon Personal Cooling Box, έναν θάλαμο ψύξης που μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος σε λίγα λεπτά με αέρα 15°C και 5°C στο κεφάλι και τους ώμους.
  • Η συσκευή προσφέρει σημαντική ανακούφιση από τη ζέστη σε 5 λεπτά και μειώνει τα συμπτώματα θερμικής εξάντλησης σε 10 λεπτά, με αυτόματο χρονοδιακόπτη που διακόπτει τη λειτουργία στα 20 λεπτά για ασφάλεια.
  • Το Do Hiemon απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους, κοστίζει περίπου 8.700 ευρώ και έχει χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αντίστοιχη με 0,09 ευρώ ανά ώρα.
  • Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εργοτάξια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας γρήγορη ψύξη σε εργαζομένους και πολίτες.
  • Η ανάπτυξη της συσκευής ανταποκρίνεται στην αύξηση των ακραίων καυσώνων στην Ιαπωνία, όπου το 2024 σημειώθηκε ρεκόρ θανάτων από θερμοπληξία και υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 40°C.
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Καθώς τα ακραία κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και συχνότερα, δύο ιαπωνικές εταιρείες παρουσίασαν μια πρωτοποριακή λύση για την αντιμετώπιση της ζέστης: το πρώτο «ψυγείο για ανθρώπους».

Η συσκευή, με την ονομασία Do Hiemon Personal Cooling Box, εξωτερικά μοιάζει με ένα από τα δεκάδες αυτόματα μηχανήματα πώλησης που συναντά κανείς στους δρόμους της Ιαπωνίας. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για έναν ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο ψύξης που μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο χρήστης μπαίνει μέσα στον μεταλλικό θάλαμο, ύψους περίπου 2,13 μέτρων και βάθους 1,19 μέτρων, όπου εκτίθεται σε ένα ισχυρό ρεύμα ψυχρού αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό διατηρείται στους 15°C, ενώ αέρας μόλις 5°C κατευθύνεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία SDRS, ο χρήστης αισθάνεται σημαντική ανακούφιση έπειτα από μόλις πέντε λεπτά παραμονής, ενώ τα 10 λεπτά αρκούν για να μειώσουν τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη που τη διακόπτει έπειτα από 20 λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ψύξη του οργανισμού.

Το Do Hiemon δεν απευθύνεται προς το παρόν σε ιδιώτες, αλλά κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η τιμή κάθε μονάδας ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο γιεν, δηλαδή περίπου 8.700 ευρώ.

Παρά το υψηλό κόστος αγοράς, οι δημιουργοί του επισημαίνουν ότι είναι ιδιαίτερα οικονομικό στη λειτουργία του. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε περίπου 0,09 ευρώ ανά ώρα, ποσό χαμηλότερο από εκείνο ενός συμβατικού κλιματιστικού.

Επιπλέον, λειτουργεί σε κοινή ηλεκτρική πρίζα, διαθέτει ρόδες για εύκολη μεταφορά και μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε υπαίθριους χώρους.

Σχεδιασμένο για εργαζομένους και δημόσιους χώρους

Οι κατασκευαστές θεωρούν ότι η συσκευή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε εργοτάξια, αγροτικές εργασίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται για πολλές ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, προτείνεται η τοποθέτησή της σε εμπορικά κέντρα, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, φεστιβάλ και άλλους δημόσιους χώρους, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να δροσίζονται γρήγορα πριν συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η διανομέας εταιρεία Trusco υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη συσκευή που προσφέρει «ολική ψύξη σώματος», επιτρέποντας ταχύτερη μείωση της θερμοκρασίας σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιματιστικά ή τους ανεμιστήρες.

Το Do Hiemon κυκλοφόρησε στην αγορά τον Απρίλιο και ήδη έχει εγκατασταθεί σε αρκετούς δημόσιους χώρους στην Ιαπωνία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την εφεύρεση ιδιαίτερα χρήσιμη.

«Είναι μια εξαιρετική λύση για τους εργαζομένους στα εργοστάσια», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι «αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σε όλο τον κόσμο».

Άλλοι υποστήριξαν ότι η Ιαπωνία δείχνει έμπρακτα ενδιαφέρον για την προστασία των εργαζομένων της, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με χρήστες να ζητούν να διατεθεί και εκεί η συσκευή.

Προς το παρόν, πάντως, οι εταιρείες SDRS και Trusco δεν έχουν ανακοινώσει σχέδια διάθεσης του προϊόντος εκτός Ιαπωνίας.

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Οι φονικοί καύσωνες πίσω από την ιδέα

Η ανάπτυξη της συσκευής συνδέεται άμεσα με την ολοένα και πιο ακραία ζέστη που πλήττει την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Περιβαλλοντικό Συμβούλιο της χώρας, οι θάνατοι από θερμοπληξία ξεπερνούν κατά μέσο όρο τους 1.500 ετησίως.

Το 2024 καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ, με 2.160 θανάτους, στη θερμότερη χρονιά από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1898. Η μέση θερμοκρασία ήταν 2,36°C υψηλότερη από τον μέσο όρο, ενώ μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου σημειώθηκαν εννέα ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40°C. Στην πόλη Ισεσάκι καταγράφηκε μάλιστα νέο εθνικό ρεκόρ με 41,8°C.

Και το φετινό καλοκαίρι, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έξι θανάτους και έχει οδηγήσει περίπου 4.500 ανθρώπους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών.

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