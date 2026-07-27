Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κοζάνη: Επιχειρεί και ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγριο Δημήτριο Κοζάνης το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, εθελοντές και ένα ελικόπτερο.

Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε αργά το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου, σε δασική έκταση στον Άγριο Δημήτριο Κοζάνης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, καθώς επίσης και εθελοντές. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Προς ώρας δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.