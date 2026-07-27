Ρεκόρ όλων των εποχών στις αερομεταφορές: Πάνω από 153.000 πτήσεις σε μία ημέρα

Snapshot Στις 23 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 153.359 πτήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας ρεκόρ ημερήσιας αεροπορικής κίνησης.

Η 23η Ιουλίου 2026 είναι η πιο πολυσύχναστη ημέρα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Η αύξηση της αεροπορικής κίνησης αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για ταξίδια κατά την θερινή περίοδο στο βόρειο ημισφαίριο.

Οι προορισμοί στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία κατέγραψαν σημαντική αύξηση επιβατικής κίνησης.

Οι αεροπορικές εταιρείες εκτέλεσαν το μεγαλύτερο πρόγραμμα πτήσεων που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία ημέρα. Snapshot powered by AI

Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι εμπορικές αερομεταφορές παγκοσμίως στις 23 Ιουλίου 2026, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 153.359 πτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση που έχει καταγραφεί ποτέ, γεγονός που καθιστά την 23η Ιουλίου 2026 την πιο πολυσύχναστη ημέρα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Το νέο ρεκόρ αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, καθώς η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, ειδικά κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο.

Οι περισσότεροι προορισμοί σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία κατέγραψαν πολύ αυξημένη επιβατική κίνηση, με τις αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα πτήσεων που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία μόνο ημέρα.

Αυτό αποτυπώνεται και στο βίντεο, με την Ευρώπη να δέχεται εκατοντάδες πτήσεις και ανάλογη κίνηση να φαίνεται στη Βόρεια Αμερική, στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία.