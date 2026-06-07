«Νταντάδες της Γειτονιάς» και διάπλαση παιδιών - Γιαγιάδες και παππούδες δικαιούμενοι στο πρόγραμμα

Snapshot Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» παρέχει οικονομική ενίσχυση για κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών από πιστοποιημένους επιμελητές.

Οι νταντάδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και καθημερινότητα των παιδιών, απαιτώντας υπομονή, ευθύνη και συναισθηματική ωριμότητα.

Η προσωπική σύσταση παραμένει κρίσιμη για την εύρεση εργασίας, παρά την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων.

Η ασφάλεια και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών είναι οι βασικές προτεραιότητες των οικογενειών, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για επαγγελματίες με παιδαγωγική κατάρτιση.

Το επάγγελμα εξελίσσεται προς μια πιο επαγγελματική και συνεργατική σχέση με τις οικογένειες, ενώ οι αμοιβές θεωρούνται συχνά ανεπαρκείς σε σχέση με τις απαιτήσεις και την ευθύνη. Snapshot powered by AI

Με την έναρξη του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», η κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων αποκτά πλέον πιο εύκολο χαρακτήρα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για τη φύλαξή τους από πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες, με στόχο να διευκολύνει τους γονείς να συνδυάσουν την επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή. Παράλληλα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη φροντίδα παιδιών.

Πίσω όμως από τους κανονισμούς, τις πλατφόρμες και τα vouchers βρίσκονται οι ίδιες οι νταντάδες, γυναίκες που περνούν καθημερινά πολλές ώρες δίπλα στα παιδιά, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την καθημερινότητά τους. Μέσα από τις μαρτυρίες τους αναδεικνύεται μια δουλειά που απαιτεί υπομονή, ευθύνη, προσαρμοστικότητα και συναισθηματική ωριμότητα.

Από τις συστάσεις στα social media: Πώς βρίσκουν δουλειά οι νταντάδες

Η Αθανασία Καραμούστου εκτιμά ότι σήμερα είναι πιο εύκολο να βρει εργασία μια νταντά σε σχέση με το παρελθόν, καθώς οι ανάγκες των οικογενειών έχουν αυξηθεί. Όπως επισημαίνει, «καθοριστικό ρόλο εξακολουθούν να παίζουν οι συστάσεις, η συνέπεια και η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται με τους γονείς». Αντίστοιχα, η Λέλα Δρίτσα, συνιδρύτρια της Nannuka, παρατηρεί ότι «η αγορά έχει γίνει πιο οργανωμένη και επαγγελματική, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο στους γονείς όσο και στους επαγγελματίες του χώρου». Από την πλευρά της, η Ελένη Χατζησταύρου θεωρεί ότι «η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει διευκολύνει την αναζήτηση εργασίας, αν και σημειώνει ότι οι αμοιβές είναι συχνά χαμηλότερες σε σχέση με παλαιότερα, λόγω της αυξημένης προσφοράς».

Παρότι η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο αναζήτησης, η προσωπική σύσταση παραμένει ιδιαίτερα σημαντική. Η Αθανασία Καραμούστου αναφέρει ότι «οι περισσότερες συνεργασίες της προέκυψαν μέσα από συστάσεις άλλων γονέων», ενώ η Ελένη Χατζησταύρου σημειώνει ότι «πολλές οικογένειες εξακολουθούν να απευθύνονται σε γνωστούς ή να αναζητούν νταντά μέσα από ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα». Σύμφωνα με τη Λέλα Δρίτσα, «οι γονείς σήμερα αναζητούν περισσότερη πληροφόρηση και ασφάλεια πριν προχωρήσουν σε μια συνεργασία, γι’ αυτό και αξιοποιούν όλο και περισσότερο οργανωμένες υπηρεσίες αναζήτησης».

Η νταντά Ελένη Χατζησταύρου

Τι ζητούν οι γονείς και ποιες ηλικίες θεωρούνται πιο απαιτητικές

Όσον αφορά τις απαιτήσεις των οικογενειών, η ασφάλεια του παιδιού παραμένει η βασική προτεραιότητα. Η Αθανασία Καραμούστου παρατηρεί ότι «οι γονείς επιθυμούν όχι μόνο να γνωρίζουν ότι το παιδί τους είναι ασφαλές, αλλά και ότι περνά δημιουργικά και ευχάριστα τον χρόνο του». Η Λέλα Δρίτσα προσθέτει ότι «οι οικογένειες αναζητούν ανθρώπους με υπευθυνότητα, εμπειρία και καλή επικοινωνία, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για επαγγελματίες με παιδαγωγική κατάρτιση ή γνώσεις πρώτων βοηθειών». Η Ελένη Χατζησταύρου σημειώνει ότι «οι περισσότερες οικογένειες ζητούν δημιουργική απασχόληση, φροντίδα των καθημερινών αναγκών του παιδιού, όπως το φαγητό και ο ύπνος, ενώ οι εξωτερικές δραστηριότητες ζητούνται λιγότερο συχνά».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα γκάλοπ που πραγματοποίησε το Newsbomb σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών. Οι περισσότεροι γονείς που μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb ανέφεραν ότι συνήθως δεν επιλέγουν νταντά, αλλά βασίζονται στη βοήθεια συγγενικών προσώπων, όπως οι παππούδες, οι γιαγιάδες ή οι θείοι, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών τους. Εις ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη λειτουργία του, ωστόσο εξέφρασαν ενδιαφέρον να ενημερωθούν περαιτέρω, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ακούγεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως να δώσει λύσεις στις ανάγκες πολλών οικογενειών.

Δείτε το γκάλοπ:

Οι ίδιες οι νταντάδες συμφωνούν ότι οι μικρότερες ηλικίες είναι συχνά οι πιο απαιτητικές. Η Αθανασία Καραμούστου θεωρεί ότι «τα πρώτα χρόνια της ζωής απαιτούν συνεχή παρουσία και παρατήρηση, καθώς τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο χωρίς να μπορούν πάντα να εκφράσουν τις ανάγκες τους». Η Μαριάνα Θωμά υπογραμμίζει ότι «η βρεφική ηλικία απαιτεί μεγάλη προσοχή, εμπειρία και συνέπεια», ενώ η Ελένη Χατζησταύρου θεωρεί «ιδιαίτερα απαιτητική τη φροντίδα παιδιών έως ενάμιση έτους λόγω της αυξημένης ευθύνης που συνεπάγεται».

Η καθημερινότητα, οι δυσκολίες και η εξέλιξη του επαγγέλματος

Το ωράριο εργασίας ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Η Μαριάνα Θωμά εξηγεί ότι «υπάρχουν τόσο συνεργασίες λίγων ωρών όσο και πλήρους απασχόλησης», ενώ η Ελένη Χατζησταύρου αναφέρει ότι «συνήθως εργάζεται από τέσσερις έως επτά ώρες ημερησίως». Η Αθανασία Καραμούστου τονίζει ότι, «ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, η εργασία απαιτεί συνεχή εγρήγορση και ουσιαστική παρουσία».

Η νταντά Αθανασία Καραμούστου

Στο ζήτημα των αμοιβών, οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι η εργασία της νταντάς δεν αποτιμάται πάντοτε όπως της αξίζει. Η Αθανασία Καραμούστου υπογραμμίζει ότι «η φροντίδα ενός παιδιού δεν περιορίζεται στη σωματική του ασφάλεια, αλλά επηρεάζει τη συναισθηματική του ανάπτυξη και τις εμπειρίες που θα το συνοδεύουν μεγαλώνοντας». Η Ελένη Χατζησταύρου θεωρεί ότι «οι απολαβές θα έπρεπε να είναι υψηλότερες, ιδιαίτερα για ανθρώπους με εμπειρία, αν και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν οικογένειες που προσφέρουν καλύτερες αμοιβές σε σύγκριση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους».

Εκείνο που κάνει πολλές γυναίκες να παραμένουν στο επάγγελμα είναι η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν με τα παιδιά. Η Αθανασία Καραμούστου ξεχωρίζει τις στιγμές που ένα παιδί μοιράζεται μια σκέψη του ή προσκαλεί έναν ενήλικα στον δικό του κόσμο. Η Μαριάνα Θωμά μιλά για τη χαρά της συμμετοχής στις πρώτες σημαντικές στιγμές της ζωής ενός παιδιού, ενώ η Ελένη Χατζησταύρου περιγράφει ως πιο όμορφη ανταμοιβή την αγάπη που λαμβάνει από τα παιδιά και τον προσωπικό εμπλουτισμό που προκύπτει μέσα από αυτή τη σχέση.

Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν λείπουν. Η Αθανασία Καραμούστου περιγράφει έναν ρόλο με πολλές διαφορετικές απαιτήσεις, από τη συναισθηματική υποστήριξη μέχρι τη διαχείριση συγκρούσεων και την εμψύχωση των παιδιών. Η Μαριάνα Θωμά αναφέρεται στην ανάγκη διαρκούς ισορροπίας ανάμεσα στη φροντίδα, την ευθύνη και τα όρια, ενώ η Ελένη Χατζησταύρου σημειώνει ότι ορισμένες φορές προκύπτουν διαφορετικές αντιλήψεις ανάμεσα στη νταντά και στους γονείς, χωρίς η ίδια να μπορεί να παρέμβει στις τελικές αποφάσεις.

Η νταντά Μαριάνα Θωμά

Όλες συμφωνούν ότι το επάγγελμα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Η Αθανασία Καραμούστου παρατηρεί ότι «οι γονείς ενδιαφέρονται πλέον περισσότερο για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, το δημιουργικό παιχνίδι και την καλλιέργεια δεξιοτήτων». Η Λέλα Δρίτσα τονίζει ότι «η νταντά αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως συνεργάτης της οικογένειας και όχι απλώς ως λύση φύλαξης», ενώ η Ελένη Χατζησταύρου σημειώνει ότι «οι γονείς έχουν πλέον υψηλότερες απαιτήσεις γύρω από τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών».

Για όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα, το μήνυμα είναι κοινό: η αγάπη για τα παιδιά είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζονται γνώσεις, υπευθυνότητα, συνεχής μάθηση και σεβασμός στις ανάγκες κάθε παιδιού. Όπως επισημαίνει η Αθανασία Καραμούστου, «το παιχνίδι αποτελεί τη γλώσσα με την οποία τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να πάρει κανείς από όσους αφιερώνουν την καθημερινότητά τους στη φροντίδα τους».

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» άνοιξε την περασμένη Τετάρτη. Οι γονείς μέσω του ntantades.gov.gr, μποτούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες άνοιξε πριν από περίπου έναν μήνα και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε 1.419, ενώ, 650 αιτήσεις είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες καθώς έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Για να είναι μία μητέρα ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και

τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ,

για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού. Ο επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

Το πρόγραμμα «έτρεξε» πιλοτικά σε 62 Δήμους με 925 συμφωνητικά. Η καθολική εφαρμογή ξεκίνησε την 27η Απριλίου, είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Διαβάστε επίσης