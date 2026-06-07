Κανονικά η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο στη Βόρεια Εύβοια

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το νησί 

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Κανονικά η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο στη Βόρεια Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
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Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα κρίθηκαν «απολύτως ασφαλείς» για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας, νωρίτερα σήμερα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον γγ του υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, υπηρεσίες βρίσκονται «σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα».

Τέλος, η υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτη και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

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