Από «μαύρο πρόβατο» σε πρότυπο σταθερότητας - Τέλος της 16ετούς επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, τερματίζοντας 16 χρόνια επιτήρησης.

Η Ελλάδα παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη με εκτιμώμενο ρυθμό 1,8%

1,9% για το 2024 και 1,6%

2% για το 2027, υψηλότερο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά στο 135,8% του ΑΕΠ το 2024 και στο 129,8% το 2027, σε αντίθεση με την αύξηση σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου είναι 3,7%, καλύτερη από αυτή της Ιταλίας και κοντά σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αντανακλώντας εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η έξοδος της Ελλάδας από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στέλνει θετικό μήνυμα στις διεθνείς αγορές και ενισχύει τις προοπτικές αναβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας. Snapshot powered by AI

Η ελληνική οικονομία ολοκλήρωσε έναν ιστορικό κύκλο, μετατρέποντας τη χώρα από το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης την εποχή των μνημονίων σε ένα μοντέλο ισχυρής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Παρά τις έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις και τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα εκπέμπει πλέον σήμα σταθερότητας. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα των πρόσφατων εκθέσεων του ΟΟΣΑ και της Κομισιόν, με το πιο εμβληματικό ορόσημο να έρχεται από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα καθεστώς επιτήρησης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι, την ίδια ώρα, δέκα χώρες της Ευρωζώνης βρίσκονται αντιμέτωπες με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το διπλό αυτό «πράσινο φως» στέλνει ένα ισχυρό, θετικό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές και στρώνει το έδαφος για νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, εντός της επενδυτικής βαθμίδας, στον αξιολογητικό γύρο του ερχόμενου φθινοπώρου. Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών αποτυπώνεται ήδη καθαρά στα κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς να κυμαίνεται στο 3,7%, επιτυγχάνοντας καλύτερη επίδοση από την Ιταλία που βρίσκεται στο 3,78%. Την ίδια στιγμή, το γαλλικό δεκαετές κινείται στην περιοχή του 3,6%, το ισπανικό στο 3,45% και το πορτογαλικό στο 3,4%, ενώ σε τροχιά εκτόξευσης βρίσκεται το βρετανικό ομόλογο που αγγίζει το 4,9%. Οι αγορές τιμολογούν τα υψηλά και συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν το ισχυρό της χαρτί για την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους.

Παρά τις αναθεωρήσεις που επέβαλε η γεωπολιτική αστάθεια λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας υπερέχουν σημαντικά έναντι των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Στο μέτωπο της ανάπτυξης, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο ρυθμός για την Ελλάδα θα ανέλθει φέτος στο 1,9% και στο 2% το 2027, ενώ η Κομισιόν εκτιμά ότι θα τρέξει με 1,8% φέτος και 1,6% το επόμενο έτος. Οι ταχύτητες αυτές είναι σαφώς υψηλότερες από εκείνες των παραδοσιακών δυνάμεων, καθώς η Κομισιόν προβλέπει για τη Γερμανία ανάπτυξη μόλις 0,6% φέτος και 0,9% το 2027, για τη Γαλλία 0,8% και 1,1% αντίστοιχα, και για την Ιταλία 0,5% φέτος και 0,6% το επόμενο έτος.

Η ίδια θετική διαφοροποίηση αποτυπώνεται και στην απομείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου η τάση αποκλιμάκωσης για την Ελλάδα είναι εντυπωσιακή. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει υποχώρηση του ελληνικού χρέους στο 135,8% φέτος, από 146,5% πέρυσι, με περαιτέρω μείωση στο 129,8% το 2027, ενώ η Κομισιόν το τοποθετεί στο 140,7% φέτος και στο 134,4% το 2027. Αντίθετα, άλλες μεγάλες οικονομίες βλέπουν τα χρέη τους να διογκώνονται. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το χρέος της Ιταλίας αναμένεται να αυξηθεί στο 138,5% φέτος και ακόμη υψηλότερα, στο 139,2% το 2027, ξεπερνώντας τις ελληνικές επιδόσεις με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αντίστοιχα, η Γαλλία ακολουθεί ανοδική τροχιά με το χρέος της στο 118,1% φέτος και στο 120,9% το 2027, ενώ στη Γερμανία προβλέπεται στο 65,8% για το τρέχον έτος και στο 68% για το επόμενο.

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